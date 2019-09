Estónsko sa vzdalo dočasnej náhrady za svojho bývalého eurokomisára

Juncker žiadal, aby pozície eurokomisárov, ktorých zvolili do europarlamentu, zostali neobsadené.

10. sep 2019 o 11:31 TASR

BRUSEL. Estónsko sa rozhodlo stiahnuť svoju žiadosť, aby národná nominantka na eurokomisárku Kadri Simsonová nahradila vo funkcii predošlého estónskeho komisára Andrusa Ansipa, ktorý sa po májových eurovoľbách stal členom Európskeho parlamentu. Uviedol v utorok týždenník Politico.

Simsonová však zostáva dezignovanou komisárkou Estónska pre budúcu Európsku komisiu a v utorok by sa mala dozvedieť, akú pracovnú agendu jej pridelí šéfka budúcej eurokomisie Ursula von der Leyenová.

Juncker žiadal pozície neobsadzovať

Estónsky premiér Jüri Ratas v pondelok napísal list svojmu fínskemu kolegovi Anttimu Rinnemu, ktorého krajina zabezpečuje rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, že jeho vláda už netrvá na tom, aby Simsonová bola oficiálnou náhradníčkou po Ansipovi v období od 2. júla do 31. októbra, keď sa skončí mandát súčasnej komisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera.

Juncker ešte začiatkom leta navrhol, aby dve pozície eurokomisárov, ktoré sa uvoľnili po ich odchode do europarlamentu, zostali neobsadené, pričom nie je problém ich pracovnú agendu v medziobdobí niekoľkých týždňov rozdeliť medzi ostatných dosluhujúcich členov exekutívy EÚ.

Výzva sa okrem Estónska týkala aj Rumunska - po odchode jeho eurokomisárky Coriny Creţovej do Európskeho parlamentu.

Šetrenie financií

Podľa Junckera išlo o návrh, ktorý ušetrí európskym daňovým poplatníkom najmenej dva milióny eur.

Bol to odkaz na náklady spojené so zavedením dočasných eurokomisárov do úradu, na ich pracovný tím a mzdy, ak aj na ich odstupné a vyplácanie dôchodku, na čo by mali mať podľa legislatívy EÚ nárok.

Politico upozornil, že postoj estónskej vlády vyvinul tlak na vládu v Rumunsku, ktorá trvá na tom, aby sa Creţovej dočasným náhradníkom stal bývalý minister obrany Ion Mircea Pašcu.

Oficiálnou nominantkou Rumunska na budúcu eurokomisárku je však Rovana Plumbová.