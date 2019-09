Zasadnutie britského parlamentu prerušili do 14. októbra

Poslanci ani na druhý pokus neschválila návrh premiéra na predčasné voľby.

10. sep 2019 o 6:26 TASR

LONDÝN. Zasadnutie britského parlamentu bolo v utorok prerušené do 14. októbra.

Poslanci sa teda opäť zídu len niečo vyše dva týždne pred termínom brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra.

Johnson chce podľa vlastných slov využiť nasledujúcich päť týždňov, keď parlament nebude zasadať, na ďalšie rokovania s Úniou a na prípravy brexitu bez dohody.

Informovala o tom televízia Sky News.

Zasadnutie parlamentu prerušili

Zasadnutie parlamentu bolo oficiálne prerušené v utorok v skorých ranných hodinách krátko po tom, ako Dolná snemovňa ani na druhý pokus neschválila návrh premiéra Borisa Johnsona na vypísanie predčasných volieb na 15. októbra.

Členovia Dolnej snemovne vyjadrovali nad päťtýždňovým prerušením zasadnutia nevôľu hlasnými pokrikmi "hanba" na adresu premiéra a vlády.

Svoj nesúhlas s prerušením vyslovil aj predseda Dolnej snemovne John Bercow, ktorý v pondelok oznámil, že najneskôr 31. októbra odstúpi zo svojej funkcie.

Oficiálny akt prerušenia zasadnutia parlamentu sa napokon odohral na pôde Snemovne lordov.

Na schválenie nových volieb Johnson potreboval dvojtretinovú väčšinu, teda 434 poslaneckých hlasov.

Nové voľby však podporilo len 293 poslancov, 46 bolo proti, zatiaľ čo mnohí sa hlasovania zdržali.

Johnson trvá na odchode

Podľa kritikov si prerušenie zasadnutia parlamentu Johnson vynútil preto, aby mu poslanci nebránili uskutočniť brexit bez dohody.

Britský premiér trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť Úniu 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, s čím nesúhlasí opozícia, ani časť poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany.

Vláda za tejto situácie minulý týždeň stratila väčšinu v Dolnej snemovni.

Jonhson počas rozpravy pred utorkovým hlasovaním zopakoval, že nemieni žiadať o odklad brexitu aj napriek novému zákonu, ktorý ho k tomu zaväzuje v prípade, že by hrozil brexit bez dohody.

Podľa uvedeného zákona by mal premiér do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z Únie bez dohody.

Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať Úniu o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.