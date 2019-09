Britská vláda by mala zverejniť komunikáciu o brexite bez dohody

9. sep 2019 o 21:42 TASR

LONDÝN. Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v pondelok návrh, podľa ktorého je vláda povinná zverejniť internú komunikáciu týkajúcu sa prerušenia schôdze parlamentu a plánovania odchodu Británie z EÚ bez dohody.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Johnson je podozrivý z obchádzania parlamentu

Poslanci návrh bývalého generálneho prokurátora a súčasného predsedu parlamentného výboru pre tajné služby a bezpečnosť Dominica Grieva schválili pomerom hlasov 311 k 302.

Kritici obviňujú premiéra Borisa Johnsona, že prerušenie zasadania parlamentu, ktoré sa začne v utorok, bolo len zámienkou na to, aby mu poslanci nebránili uskutočniť brexit bez dohody.

Chcú to dokázať zverejnením internej komunikácie - e-mailov, správ z aplikácie Whatsapp a podobne.

Johnson má preložiť parlamentu návrh dohody

Obe komory britského parlamentu - Dolná snemovňa i Snemovňa lordov - schválili minulý týždeň návrh zákona zaväzujúci premiéra Borisa Johnsona predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.

Ak by to Johnson do stanoveného termínu (19. októbra) neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Britský premiér však trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, s čím nesúhlasí ani opozícia, ani časť poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany.