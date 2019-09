Zelení v europarlamente chcú diskutovať o spojenectve s Hnutím piatich hviezd

Pre Zelených by to bola vítaná posila aj s ohľadom na brexit.

9. sep 2019 o 11:41 TASR

BRUSEL. Politická skupina Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) v Európskom parlamente (EP) je pripravená diskutovať o spojenectve s europoslancami zvolenými do zákonodarného zboru Európskej únie za talianske populistické Hnutie 5 hviezd (M5S).

Uviedol v pondelok európsky týždenník Politico.

Zaradenie poslancov o frakcie

Podľa informácií na webovej stránke politico.eu koniec vládnej koalície medzi M5S a Ligou Severu na čele s Matteom Salvinim priblížil tento politický subjekt viac do hlavného politického prúdu v Európe a o 14 doteraz nezaradených europoslancov z M5S je zrazu záujem.

Spolupredseda skupiny Zelených Philippe Lamberts pre Politico potvrdil, že Zelení sú pripravení hovoriť s predstaviteľmi M5S o zaradení jej poslancov do tejto frakcie.

Podľa jeho slov kým bolo Hnutie 5 hviezd vo vládnej koalícii s krajne pravicovou stranou Salviniho, o takomto spojenectve nemohla byť ani reč.

V auguste však talianska vláda padla a nový vládny kabinet v Ríme sa zrodil z koalície medzi M5S a stredoľavou Demokratickou stranou (PD), pričom nová vláda okamžite vyslala signály o jasnom pokračujúcom proeurópskom smerovaní Talianska.

"Táto prekážka bola odstránená. Sme pripravení diskutovať," opísal situáciu Lamberts.

Kontaktné rozhovory

V predošlom päťročnom období sa hlavné politické skupiny v europarlamente často odvracali od europoslancov M5S a považovali ich za euroskeptických.

V období rokov 2014-19 boli "päťhviezdičkoví" europoslanci členom frakcie Európska skupina za slobodu a priamu demokraciu (EFDD), kde úradovali aj Nigel Farage a jeho prívrženci.

V roku 2017 sa hovorilo o možnom vstupe členov M5S do skupiny liberálov a demokratov v EP (ALDE), o čo sa snažil aj vtedajší šéf tejto frakcie Guy Verhofstadt, avšak liberáli jeho návrh zamietli s poukázaním na to, že ide o poslancov z euroskeptickej strany.

Po tohoročných májových eurovoľbách (23.-26.5) sa uskutočnilo viacero "kontaktných rozhovorov" medzi M5S a rôznymi frakciami v EP, avšak štrnástim Talianom z tohto hnutia sa nepodarilo nikde začleniť.

Posila aj s ohľadom na brexit

Pre Zelených, ktorí majú 74 poslancov a sú štvrtou najväčšou skupinou v europarlamente, by to bola vítaná posila aj s ohľadom na brexit, keď by túto frakciu malo opustiť 11 britských europoslancov.

V pobrexitovom období by tak Zelení vďaka aliancii s M5S vyšli mierne posilnení (77 mandátov), čo v parlamentnom živote znamená väčší vplyv pre frakciu, viac času na vystúpenia jej členov a tiež prístup k ďalším finančným zdrojom.

Podpredseda skupiny Zelení, holandský poslanec Bas Eickhout, spresnil, že zatiaľ sa neuskutočňujú nijaké oficiálne rozhovory, ale sú to "skôr kuloárne debaty" o výhodách a nevýhodách takéhoto spojenectva.

Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi minulý týždeň uviedol, že M5S v tejto súvislosti oslovilo v europarlamente aj frakciu liberálov a centristov Obnovme Európu (RE), čo však podľa politico.eu popreli obe strany.

Očakáva sa, že skupina Zelených bude v novom volebnom období zohrávať významnú úlohu, pretože politické sily v zákonodarnom zbore EÚ sú oveľa viac roztrieštené než doteraz.

Znamená to, že pri prijímaní právnych predpisov Európskej únie ekologické témy zavážia oveľa viac.

Dôraz na "zelenú politiku" Únie vo vystúpení pred europoslancami okrem toho naznačila aj nastávajúca predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.