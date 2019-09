Vplyvná austrálska senátorka chce drogové testy pre poslancov

Váda chce presadiť zákon, aby nezamestnaní podstúpili test na drogy.

9. sep 2019 o 10:04 SITA

Senátorka má vlastnú skúsenosť so synom závislým na metamfetamíne.(Zdroj: SITA/AP)

CANBERRA. Vplyvná nezaradená austrálska senátorka podporí zákon, na základe ktorého by austrálski nezamestnaní výmenou za poberanie dávok v hmotnej núdzi museli podstúpiť test na drogy, ak takýto test absolvujú aj zákonodarcovia.

Konzervatívna austrálska vláda chce testovať ľudí poberajúcich podporu v nezamestnanosti a obmedziť tak množstvo prostriedkov, ktoré majú k voľnému použitiu nezákonní užívatelia drog.



Na schválenie zákona potrebuje vláda podporu nezaradených senátorov a senátorka Jacqui Lambie je nateraz jediná, ktorá sa vyslovila za podporu zákona s podmienkou.

Podobné návrhy zákonov už predtým senát dvakrát odmietol. Podľa jeho odporcov z radov stredoľavej opozičnej Austrálskej strany práce a organizácií zo sociálnej oblasti a zdravotníctva je to trestanie nezamestnaných.



Lambie, ktorá má vlastnú skúsenosť so synom závislým na metamfetamíne, uviedla, že federálni poslanci by mali podstupovať náhodné testy na drogy.

Podľa nej sú takého testy spolu s testami na alkohol bežné v stavebnom a ťažobnom priemysle a parlament by mal ísť príkladom. Jej postoj už podporilo aj niekoľko vládnych poslancov.