Johnson pripravil plán, ako zabrániť odkladu, píše Daily Telegraph

Britský premiér trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ koncom októbra.

9. sep 2019 o 7:12 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson pripravil plán, ako právnymi prostriedkami zabrániť prípadnému ďalšiemu odloženiu termínu tzv. brexitu, vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V nedeľu neskoro večer o tom informoval denník Daily Telegraph a následne agentúra Reuters.

Ako zmariť plány parlamentu

Poradcovia Johnsona sa v nedeľu stretli na schôdzke s cieľom nájsť stratégiu, ktorá by zmarila snahy britského parlamentu prinútiť vládu odložiť brexit o tri mesiace, ak nebude dosiahnutá nová dohoda s EÚ.

Súvisiaci článok Ešte som nevidel opozíciu, ktorá nechce voľby. Boris Johnson začal kampaň Čítajte

Pri jednom zo zvažovaných plánov by podľa správy Johnson spolu so žiadosťou o odklad brexitu zaslal do Bruselu sprievodný list objasňujúci, že britská vláda si neželá odloženie vystúpenia z Únie po aktuálne stanovenom termíne 31. októbra.

Vláda sa podľa citovaného denníka domnieva, že pondelkové hlasovanie o jej návrhu na nové voľby bude "poslednou šancou" na to, aby poslanci zablokovali brexit bez dohody.

Obe komory britského parlamentu - Dolná snemovňa i Snemovňa lordov - schválili minulý týždeň návrh zákona zaväzujúci premiéra Johnsona predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.

Ak by to Johnson do stanoveného termínu (19. októbra) neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Johnson trvá na svojom

Britský premiér však trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, s čím nesúhlasí ani opozícia, ani časť poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany.

Opoziční poslanci sa podľa agentúry Reuters čoraz viac obávajú, že Johnson sa pokúsi ignorovať spomenutý návrh zákona, ktorý by mala definitívne odobriť kráľovná v pondelok.

Podľa spravodajcu televízie ITV sa opoziční poslanci v nedeľu neskoro večer dohodli, že požiadajú v pondelok o mimoriadnu parlamentnú debatu v snahe prinútiť Johnsona, aby sa držal zákona, ako aj donútiť vládu zverejniť svoj dokument o plánovaní pre prípad "bezdohodového" brexitu.