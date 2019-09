Moskovčania hlasovali v komunálnych voľbách

Sobolová označila hlasovanie za pohreb posledných náznakov demokratických volieb.

8. sep 2019 o 23:14 SITA

MOSKVA. Moskovčania dnes hlasovali v komunálnych voľbách, ktoré zatienila vlna protestov proti vylúčeniu niektorých opozičných a nezávislých kandidátov.

Tie zaznamenali najvyššiu účasť demonštrantov za sedem rokov a poznačilo ich policajné násilie.

Práve to sú i dôvody, prečo zvyčajne nie príliš sledované voľby pritiahli celosvetovú pozornosť.



Polícia tvrdo zasiahla proti dvom nepovoleným protestom, kde viacero demonštrantov zbili a vyše 2400 ľudí zadržali.

Na neskoršom povolenom proteste sa zúčastnilo asi 60-tisíc ľudí.



Udalosti uplynulých týždňov však nezvýšili záujem voličov, pričom asi dve hodiny pred zatvorením volebných miestností svoje hlasy odovzdalo len 17% z nich. Predbežné výsledky by mali zverejniť v pondelok.



Medzi hlasujúcimi sa objavil aj prezident Vladimir Putin, ktorý odmietol obavy v súvislosti s vylúčením kandidátov s tým, že nie je dôležité koľko ich je, ale ich kvalita a on dúfa, že poskytli vhodných kandidátov.



Ľjubov Sobolová, ktorá sa stala líderkou protestov po tom, ako úrady odmietli jej kandidatúru, hlasovanie označila za "pohreb aj posledných náznakov demokratických volieb".



Niektorí voliči sa pritom vyjadrili, že využili odporúčania aplikácie, ktorú spustil najznámejší odporca Kremľa Alexej Navaľnyj. Tá v jednotlivých obvodoch odporúčala kandidátov, ktorí majú najväčšiu pravdepodobnosť poraziť kandidátov podporovaných stranou Jednotné Rusko napojenou na Putina.



Jednotné Rusko, ktoré má v súčasnom mestskom zastupiteľstve nadpolovičnú väčšinu kresiel, oficiálne do volieb nikoho nenominovalo, pričom kandidáti napojení na stranu vystupovali ako nezávislí.