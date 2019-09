Prieskum: Voľby v Česku by vyhralo ANO

Komunisti z KSČM a strana TOP 09 by sa nedostali do parlamentu.

8. sep 2019 o 17:56 TASR

PRAHA. Ak by sa v auguste konali v Česku voľby, vyhralo by ich hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 30 percent hlasov.

Na druhom mieste by skončili Piráti nasledovaní ODS. Pod päťpercentnú hranicu by klesli komunisti z KSČM a strana TOP 09.

Vyplýva to z prieskumu zverejneného v nedeľu, ktorý pre Českú televíziu vypracovala agentúra Kantar CZ.

Hnutie ANO zastavilo predprázdninový klesajúci trend a od júna posilnilo o 4,5 percentuálneho bodu.

V predchádzajúcich prieskumoch sa ANO dostalo až na najhorší výsledok od roku 2016.

Druhé miesto aj naďalej držia Piráti, ktorí síce v augustovom modeli oslabili na 17 percent (pokles o 1,5 percenta v porovnaní s júnom).

Aj tak sú ale stranou, ktorá od volieb do Poslaneckej snemovne v roku 2017 najviac rástla najmä v priebehu vlaňajška a teraz je šesť percentuálnych bodov nad svojím vtedajším výsledkom.

Tretia ODS si oproti júnu mierne (o 1,5 percenta) polepšila na 14,5 percenta. Nasleduje SPD s ôsmimi percentami, ČSSD so šiestimi a KDU-ČSL i STAN majú zhodne po päť percent.

Pod touto hranicou sa so ziskom 4,5 percenta hlasov ocitli KSČM i TOP 09. Do dolnej komory parlamentu by sa nedostali ani strany Trikolóra (3,5 percenta) a Zelení (dve percentá).