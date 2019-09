Vraždia, aby si posilnili pozíciu. Trump ukončil rokovania s Talibanom

Teroristi mali prísť do Camp Davidu.

8. sep 2019 o 18:53 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Mohla to byť udalosť, ktorá by sa prirovnávala k stretnutiu so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom.

Americký prezident sa mal v Camp Davide stretnúť s lídrami Talibanu, len tri dni pred výročím útokov z 11. septembra 2001, ktoré šéf al-Káidy Usáma bin Ládin pripravoval v Afganistane pod ochranou tejto teroristickej skupiny.

Donald Trump však stretnutie v poslednej chvíli odvolal a svetu to oznámil cez svoj účet na twitteri. Dôvodom podľa neho bol štvrtkový teroristický útok v Kábule, pri ktorom teroristi zabili dvanásť ľudí, medzi nimi amerického a rumunského vojaka.

Ako dlho chcú ešte bojovať?

„Ak sa nevedia dohodnúť na prímerí ani počas týchto veľmi dôležitých rozhovorov a zabijú dvanásť nevinných ľudí, možno nemajú ani silu na to, aby dosiahli zmyslupnú dohodu,“ napísal americký prezident. „Koľko ďalších desaťročí chcú ešte bojovať?“

Trumpov príspevok nebol až taký prekvapujúci pre informáciu o zrušení stretnutia, ale skôr tým, že niečo podobné sa pripravovalo, keďže na verejnosť sa to nedostalo. Navyše, pre jeho predchodcov by bolo nepredstaviteľné, že by sa stretli s teroristami, ktorí sa podieľali na útoku na Dvojičky.