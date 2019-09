Francúzsky minister zahraničných vecí tvrdí, že krajina za daných okolností brexit nepodporí

Britský premiér trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť Úniu 31. októbra.

8. sep 2019 o 13:10 TASR

PARÍŽ. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v nedeľu odmietol za daných okolností podporiť možnosť ďalšieho odkladu odchodu Británie z Únie, ktorý je v súčasnosti naplánovaný na 31. októbra.

Informovala o tom, agentúra AFP.

"Za súčasných okolností rozhodne nie... Nechce sa nám každé tri mesiace absolvovať to isté," povedal Le Drian v rozhovore pre súkromnú rozhlasovú stanicu Europe 1 na margo ochoty Francúzska podporiť ďalší odklad brexitu v krajine, ktorá podľa AFP prechádza politickou krízou.

Obe komory britského parlamentu - Dolná snemovňa i Snemovňa lordov - schválili tento týždeň návrh zákona zaväzujúci premiéra Borisa Johnsona predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z Únie bez dohody. Ak by to Johnson do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Britský premiér však trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť Úniu 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, s čím nesúhlasí ani opozícia, ani časť poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany.