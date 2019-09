Borisovi Johnsonovi hrozí väzenie, ak by odmietol odložiť brexit

Johnson trvá na plánovanom termíne brexitu 31. októbra.

7. sep 2019 o 18:52 TASR

LONDÝN. Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi by hrozilo väzenie, ak by neuposlúchol prípadný súdny príkaz na odloženie brexitu.

Uviedol to v sobotu bývalý vysokopostavený britský prokurátor Lord MacDonald, ktorého citovala televízia Sky News.

Johnson trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z Európskej únie v plánovanom termíne 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej.

Obe komory britského parlamentu už pritom schválili návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že nedosiahne do 19. októbra dohodu s Úniou.

Lord Macdonald, ktorý v rokoch 2003-2008 stál na čele britskej kráľovskej prokuratúry, však trvá na tom, že predseda vlády by prípadný súdny príkaz na rešpektovanie uvedeného zákona musel uposlúchnuť. V opačnom prípade by mu podľa neho hrozilo riziko uväznenia.

"Odmietnutie v takomto prípade by sa rovnalo pohŕdaniu súdom, za ktoré je možné dostať sa do väzenia," vyhlásil Ken MacDonald, ktorý je v súčasnosti členom Snemovne lordov, hornej komory britského parlamentu.

Podľa neho pritom britské súdy nepristupujú k uväzneniu takýchto previnilcov len v krajných prípadoch. Je zvykom, že osoby, ktoré odmietnu zmeniť svoj postoj, ktorý je kvalifikovaný ako pohŕdanie súdom, končia za mrežami, zdôraznil MacDonald.

Bývalý sudca britského najvyššieho súdu Lord Sumption zase uviedol, že existuje "mnoho spôsobov", ako Johnsona prinútiť k dodržiavaniu zákona. Poslanci vystupujúci proti brexitu bez dohody by mohli napríklad požiadať o súdny príkaz, ktorý by nariadil premiérovi, aby odložil termín brexitu.

Ak by to Johnson odmietol urobiť, mohol by súd nariadiť inému vládnemu činiteľovi, aby príslušný dokument podpísal "namiesto premiéra", povedal Lord Sumption. Vyjadril tiež nádej, že ak by premiér odmietol rešpektovať platný zákon, vypovedala by mu poslušnosť väčšina vysokopostavených štátnych predstaviteľov, možno s výnimkou jeho najvernejších "fanatikov".

Podľa Lorda Sumptiona preto reálne nehrozí, že by sa situácia zdramatizovala až tak, že Boris Johnson napokon skončil v londýnskej väznici Pentonville.

