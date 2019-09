V Británii je chaos a nová dohoda sa podľa fínskeho premiéra už zdá nemožná

Vieme, čo nechcú, no stále nevieme pochopiť, čo chcú, vyhlásila francúzska ministerka.

HELSINKI. Fínsky premiér Antti Rinne, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, tvrdí, že dosiahnuť novú dohodu s Britániou a vyhnúť sa tak tvrdému brexitu sa už zdá nemožné.

V Británii totiž podľa neho panuje "dosť chaotická" situácia. Rinne sa takto vyjadril v piatok, citovala ho agentúra AFP.

"Dúfam, že sa dostaneme do situácie, v ktorej to (brexit) bude možné vyriešiť tak, že tam nebude chaos, teraz sa však zdá, že to nie je možné," povedal Rinne novinárom po tom, ako sa v Helsinkách stretol s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim.

"Situácia v Británii je teraz dosť chaotická. Nevieme, čo sa tam deje. Je však evidentné, že nespejeme k brexitu s dohodou," dodal.

Britský premiér Boris Johnson ešte vo štvrtok uviedol, že bude radšej "mŕtvy ležať v priekope", než by mal Brusel požiadať o ďalšie predĺženie brexitu, ktorého termín je aktuálne stanovený na 31. októbra.

Johnson sa tak vyjadril aj napriek snahám britských politikov schváliť v parlamente návrh zákona, ktorý vylučuje tvrdý brexit a zaväzuje vládu žiadať EÚ o odklad vystúpenia v prípade, že v tejto veci nedosiahne dohodu s Úniou.

Johnson trvá na tom, že v rokovaniach s EÚ došlo k "podstatnému pokroku" v diskusii o írskych hraniciach, čo mu otvára cestu k dosiahnutiu novej dohody, ktorá by bola v súlade s podmienkami Británie.

Jeho kritici ho však obviňujú z toho, že zdržuje čas, aby tak dospel k brexitu bez dohody.

Predstavitelia iných členských krajín EÚ zároveň v poslednom čase tvrdia, že z Londýna zatiaľ nedostali nijaké konkrétne návrhy na to, ako nahradiť tzv. írsku poistku, píše AFP.

"Vieme, čo nechcú, no stále nevieme pochopiť, čo chcú," povedala vo štvrtok francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová.