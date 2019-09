Putinovi straníci sa tvária ako nezávislí. Ak Kremeľ v regionálnych voľbách neuspeje, zmení zákon

Kremeľ si potrebuje zaistiť poslušný parlament, aby sa Putin mohol udržať pri moci, aj keď už nie ako prezident.

6. sep 2019 o 18:11 Nina Sobotovičová

MOSKVA, BRATISLAVA. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že strana prezidenta Vladimira Putina prvýkrát od svojho vzniku nedokázala postaviť kandidátov v regionálnych voľbách.

Keď Rusi v nedeľu prídu k volebným urnám, nájdu pri menách väčšiny politikov prívlastok „nezávislý“. V skutočnosti však pôjde o kandidátov, ktorí sú členmi Putinovho Jednotného Ruska.

Jednotné Rusko aj Putin v posledných mesiacoch strácajú podporu voličov.

„Značka strany je už dnes toxická, cítiť to predovšetkým vo veľkých mestách ako je Moskva či Petrohrad,“ hovorí pre SME odborník na východnú Európu Pavel Havlíček z českého Výskumného centra AMO.

„Straníci sa k svojej príslušnosti prestávajú hlásiť. Jednotné Rusko sa stalo symbolom korupcie a ruská spoločnosť mu prestáva dôverovať,“ uvádza Havlíček.

Nezávislý straník? Má ísť o dôkaz odvahy

Rusi 8. septembra volia: zástupcov do 13 regionálnych parlamentov, vrátane moskovského a krymského,

16 gubernátorov ,

v doplňujúcich voľbách aj poslancov do Štátnej dumy, teda dolnej komory ruského parlamentu. Pôjde o nástupcov tých poslancov, ktorí zomreli alebo sa posunuli do iných funkcií

Analytici sa zhodujú, že kandidátom by stranícke logo – medveď a nad ním vlajka federácie – bolo na bilbordoch skôr na príťaž. Preto sa navonok tvária, že k Jednotnému Rusku nepatria.

Líder Putinovej strany v Moskve Andrej Metelskij takúto interpretáciu odmieta.

To, že sa napriek straníckej príslušnosti rozhodol kandidovať ako nezávislý, podľa Metelského ukazuje, že má odvahu.

„Neskrývame sa za logo strany a nebojíme sa prevziať osobnú zodpovednosť,“ napísal v máji vo facebookovom statuse.

Opoziční aktivisti sa však rozhodli „nezávislých“ straníkov na plagátoch označiť. Na ich bilbordy pripevnili nálepky: „Pozor, aj toto je kandidát Jednotného Ruska.“

Problémom je dôchodková reforma aj korupcia

Putin a jeho vládnuca strana sa začali v prieskumoch výraznejšie prepadať po tom, čo Rusko schválilo mimoriadne nepopulárnu dôchodkovú reformu.

“ V Moskve sa dnes hovorí o možnosti, že Putin sa stane lídrom Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Tento spoločný útvar nikdy nemal centrálneho šéfa, no podľa jedného z možných scenárov by sa mal tejto funkcie po roku 2024 ujať práve Putin, čím by sa jeho moc ešte posilnila. „ odborník na východnú Európu Pavel Havlíček z Výskumného centra AMO

„Nechceme sa prepracovať až do hrobu,“ bolo heslo demonštrantov, ktorí protestovali proti zvýšeniu dôchodkového veku.

Magazín Politico dodáva, že Rusov nepobúrila iba kontroverzná reforma, ale aj množstvo korupčných káuz, ktorým Jednotné Rusko čelí.

Režimu nepomohlo ani to, že miestne volebné komisie odmietli pre údajné formálne chyby zaregistrovať akéhokoľvek známejšieho opozičného politika, ktorý by mal vo voľbách šancu. V Moskve to vyvolalo búrlivé protivládne demonštrácie a menšie protesty sa konali aj v Petrohrade.

Keď pohoria, zmenia volebný zákon

Podľa výsledkov Putinovej strany po nedeľných voľbách sa Kremeľ rozhodne, či dá zmeniť volebný zákon pred kľúčovými parlamentnými voľbami, ktoré Rusko čakajú o dva roky.

Uvádzajú to zdroje moskovského denníka RBK a agentúry Bloomberg.

Putinova klika v roku 2021 potrebuje získať aspoň 226 zo 450 kresiel v Štátnej dume. Budú to totiž posledné parlamentné voľby pred plánovaným odchodom Putina z prezidentského úradu v roku 2024.

Kremeľ si podľa analytikov potrebuje zaistiť poslušný parlament, aby sa Putin mohol udržať pri moci, aj keď už nie ako prezident.

Putin vlani odštartoval svoje štvrté a technicky posledné funkčné obdobie v prezidentskom kresle. Keďže ruská ústava neumožňuje, aby hlava štátu úradovala viac ako dve funkčné obdobia po sebe, Putin štyri roky prečkal ako premiér ruskej federácie. Po jeho návrate do prezidentského úradu sa funkčné obdobie prezidenta predĺžilo zo štyroch na šesť rokov.

„V Moskve sa dnes hovorí o možnosti, že Putin sa stane lídrom Zväzového štátu Ruska a Bieloruska,“ vysvetľuje Havlíček. „Tento spoločný útvar nikdy nemal svojho centrálneho šéfa, no podľa jedného z možných scenárov by sa mal tejto funkcie po roku 2024 ujať práve Putin, čím by sa jeho moc ešte posilnila.“

Ako si Kremeľ poistí väčšinu?

Dnes Rusi polovicu poslancov Štátnej dumy volia na celoštátnych straníckych kandidátkach, podobne ako Slováci volia poslancov parlamentu. Druhú polovicu poslancov Rusi volia v jednomandátových okrskoch. Z každého takého okrsku vzíde iba jeden víťazný kandidát – ten najsilnejší.

Kremeľ zvažuje možnosť, že by v jednomandátových okrskoch Rusi volili až tri štvrtiny poslancov do Štátnej dumy.

Podľa Havlíčka by takáto úprava volebného zákona pomohla Jednotnému Rusku.

„Miestni oligarchovia a riaditelia veľkých podnikov, ktorí dávajú Rusom v regiónoch prácu a sú členmi Jednotného Ruska, budú môcť ovplyvňovať voličov v prospech Putinovej strany.“