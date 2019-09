Za výroky o zaplatených demonštrantoch sa má Babiš ospravedlniť, rozhodol súd

Český premiér avizoval, že sa proti verdiktu odvolá.

6. sep 2019 o 11:11 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš sa musí ospravedlniť za svoje výroky, podľa ktorých boli účastníci vlaňajších protivládnych demonštrácií zaplatení. Rozhodol o tom v piatok pražský okresný súd, ktorého verdikt ešte nie je právoplatný, informoval server iDNES.cz.

Babišovho ospravedlnenia sa pred súdom domáha demonštrantka Jana Filipová. Podľa súdu by jej ho mal Babiš písomne zaslať do jedného mesiaca, a to v znení uvedenom v texte obžaloby.

Premiér avizoval, že sa proti verdiktu odvolá a zdôraznil, že predmetné výroky vyjadrovali iba jeho osobný názor vyslovený v kontexte verejnej debaty.

Filipová pôvodne žiadala, aby sa Babiš ospravedlnil v televízii Nova, kde svoje výroky predniesol, ale s piatkovým rozhodnutím súdu je spokojná.

"Som rada, že pani sudkyňa povedala, že verejne činná osoba nemôže klamať. Dojalo ma to, zastupujem tu desaťtisíce demonštrantov, ktorí boli týmto klamstvom poškodení," reagovala Filipová.

Podľa Babišovho právneho zástupcu predmetné výroky nepoškodili práva Filipovej a vo všeobecnosti neboli dehonestujúce. Súd však rozhodol, že navrhovateľka mala dôvod cítiť sa poškodená.

"Súd dospel k záveru, že je oprávnená ako fyzická osoba, ako jednotlivec, domáhať sa ochrany proti týmto výrokom. Rozhodne nie je povinná znášať nepravdivú kritiku, ktorá predstavuje skôr hanobenie jej osoby," povedala sudkyňa okresného súdu Praha-západ.

Filipová argumentovala, že premiér svojimi výrokmi pomohol zakoreniť vo verejnom priestore lživé tvrdenie o zaplatených demonštrantoch, ktoré sa len ťažko vyvracia.