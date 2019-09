Johnson by radšej ležal mŕtvy v priekope, ako by žiadal o odklad brexitu

Britský premiér nepovedal, či by odstúpil.

6. sep 2019 o 11:04 SITA

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson by podľa vlastných slov radšej ležal mŕtvy v priekope, ako by mal požiadať Európsku úniu (EÚ) o ďalšie odloženie brexitu, ktorého súčasný termín je 31. október.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že sa však odmietol vyjadriť, či odstúpi v prípade, ak sa ďalší odklad, ktorý opakovane odmieta, napriek tomu uskutoční.

Johnson pritom neustále trvá na tom, že je pripravený EÚ opustiť aj bez dohody, zatiaľ čo labouristi si ako prioritu stanovili zabrániť takémuto brexitu.

Počas príhovoru v policajnom výcvikovom centre vo Wakefielde premiér zároveň zopakoval svoju výzvu na predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mali konať 15. októbra. Je to totiž podľa neho jediný spôsob, ako "pohnúť touto vecou (brexitom)".

"Buď sa pohneme vpred s naším plánom získať dohodu a vystúpiť 31. októbra alebo by mal dostať niekto iný možnosť pokúsiť sa, či nás tam dokáže udržať dlhšie," skonštatoval.



Parlament v stredu odmietol jeho návrh na vyhlásenie predčasných volieb na 15. októbra, no v pondelok by sa o ňom malo hlasovať znovu.