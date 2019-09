EÚ má nový nástroj na potlačenie organizovaného zločinu

Eurojust spustil spoločnú databázu na boj s terorizmom a extrémizmom.

5. sep 2019 o 17:43 TASR

BRUSEL. Úrad EÚ pre justičnú spoluprácu - Eurojust - spustil vo štvrtok spoločnú databázu určenú na boj proti terorizmu a extrémizmu.

Databáza bude podľa slov predstaviteľov Únie predstavovať kľúčový nástroj justície v boji s terorizmom a organizovaným zločinom, napísala agentúra AFP.

Teroristi využívajú nadnárodné siete

Protiteroristická databáza dá podľa šéfa Eurojustu, Slováka Ladislava Hamrana, vyšetrovateľom a prokurátorom prehľad o trestných konaniach vedených voči podozrivým osobám v iných krajinách EÚ, ako aj v niektorých iných partnerských štátoch.

"V čase, keď teroristi jednajú stále viac v rámci nadnárodných sietí, musíme robiť to isté," zdôraznil Hamran.

Základy justičnej spolupráce vo forme spoločnej databázy vytvorila EÚ ešte v roku 2005, avšak projekt sa zasekol na neochote niektorých štátov deliť sa o informácie.

Podľa bývalého člena Eurojustu Frederica Baaba sa tieto postoje zmenili v roku 2015 po tom, ako došlo v Paríži k útokom islamských radikálov, ktoré si celkovo vyžiadali 130 obetí na životoch.

Pomoc na spustenie stíhania osôb

Osoby podozrivé z týchto útokov, ku ktorým sa prihlásilo hnutie Islamský štát (IS), boli vystopované v mnohých krajinách EÚ a inde, čím bol zdôraznený "nadnárodný charakter" týchto činov, vyhlásil Baab.

"Musíte mať úplný prehľad, ak chcete reálne stíhať takýchto ľudí," uviedol bývalý člen Eurojustu, pričom dodal, že "ak nemáte takýto prehľad, ste slepí".

Baab ďalej poukázal na rozdiel medzi úlohami Eurojustu vo sfére justičnej spolupráce a úlohami Europolu, ktorý sa viac zameriava na zbieranie dôkazov a prevenciu útokov.

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King na margo novej databázy uviedol, že by mohlo ísť o "dôležitý nástroj" na stíhanie džihádistov, ktorí sa budú do Európy vracať po tom, ako boli zadržaní v Iraku a Sýrii v súvislosti s kolapsom samozvaného kalifátu IS.

Predstavitelia Eurojustu ďalej dodali, že v databáze nebudú zhromažďované len informácie o podozrivých islamských radikáloch, ale aj o osobách, ktoré sú napojené na krajne pravicové a krajne ľavicové hnutia v Európe.