Dobré rano: Kedy sa Briti prebudia zo zlého sna o brexite?

Od referenda o brexite uplynuli už tri roky.

5. sep 2019 o 23:03 Zuzana Kovačič Hanzelová

Príbeh o Brexite už pripomína Nekonečný príbeh a aj doteraz zorientovaní ľudia sa začínajú v britskom konflikte nového premiéra Borisa Johnsona s vlastnými stranníkmi strácať.

Johnsona už opúšťa aj vlastný brat a parlament sa tiež stavia proti. Termín odchodu 31. október sa však blíži, a zatiaľ nepoznáme žiadnu dohodu, s ktorou by bývalý starosta Londýna prišiel.

Bude, či nebude Brexit? Odíde Británia bez dohody a v októbri, alebo s dohodou, po voľbách a neskôr?

Zuzane Kovačič Hanzelovej odpovedá šéf zahraničného oddelenia Matúš Krčmárik.

Krátky prehľad správ

Štefan Harabin stiahol svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu. Nového šéfa bude voliť Súdna rada už v pondelok. Harabin zatiaľ nepovedal, či vstupuje do politiky.

Prípad hajlovania viceprezidenta a generálneho riaditeľa futbalového Slovana Ivana Kmotríka mladšieho ide na súd. Pôvodne dostal len pokutu 5000 eur, no prokurátor sa odvolal. Kmotrík mladší je obvinený z extrémistického trestného činu. V obžalobe píše, že v máji 2018 po zápase v Trnave na ihrisku Kmotrík prudko predpažil hore pravú ruku s otvorenou vystredou dlaňou otočnou spojenými prstami k zemi nad úroveň hlavy a súčasne pritom vyslovil slová Heil Hitler.

Už 11 žien hovorí, že svetoznámy španielsky operný spevák Plácido Domingo ich ohmatával a obťažoval. Príbehy potvrdilo aj niekoľko zamestnancov z divadla, ktorí popisujú, že sa snažili chrániť mladé ženy pred spevákom v losangelskej opere v sezóne 2016 a 17. Domingova hovorkyňa hovorí, že výpovede žien sú plné nezrovnalostí, obvinenia sú podľa dominga mimoriadne bolestivé a nepresne vykreslené a tvrdí, že bol presvedčený, že všetky kontakty boli vítané a dobrovoľné.

Zlato je najdrahšie od jari 2013. Na jeho cenu má vplyv najmä uvoľňovanie menovej politiky.

Britskí piloti spoločnosti Ryanair odhlasovali ďalšie štrajky pre spor o platy. Plánujú jeden dvojdňový a päť jednodňových štrajkov v druhej polovici septembra. Piloti tvrdia, že chcú rovnaké dohody ako existujú v ostatných leteckých spoločnostiach pokiaľ ide o dôchodky, rodičovské príspevky, sociálne dávky a platy.

Ak vás fascinuje príbeh sestier Williamsových, The New York Times Magazine počas vrcholu US Open popisuje ich príbeh, cestu, problémy aj víťazstvá. Dych vyrážajúca rozsiahla reportáž o ich kariére je dnešný tip na zaujímavé čítanie.

