Moldavsko nemá záujem o vstup do NATO, Stoltenberg ocenil spoluprácu

NATO plnou mierou podporuje a rešpektuje neutralitu Moldavska.

5. sep 2019 o 16:36 TASR

BRUSEL. Moldavsko je blízkym partnerom NATO a partnerstvo medzi oboma stranami sa za posledných 25 rokov stále rozvíjalo.

Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po stretnutí s moldavským prezidentom Igorom Dodonom.

Moldavsko je blízkym partnerom NATO

K návšteve došlo v bruselskom sídle Aliancie deň po tom, čo Dodon absolvoval sériu stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ.

"Moldavsko je blízkym partnerom NATO. Naše partnerstvo sa za posledných 25 rokov rozvíjalo. Pracujeme spoločne pre vzájomný prospech Moldavska a NATO," uviedol Stoltenberg v tlačovej správe pre médiá.

Zároveň privítal záväzok Kišiňova pre ďalšie pokračovanie vzájomnej spolupráce, ktorý počas nedávnej návštevy v Bruseli predniesla nová moldavská premiérka Maia Sanduová.

Ocenenie misie v Kosove

Šéf Aliancie rovnako ocenil účasť moldavských vojakov na misii KFOR v Kosove, ako aj nedávny pokojný prechod moci v Moldavsku, ku ktorému podľa jeho slov došlo "na báze dialógu a kompromisu", ako aj pevný záväzok novej vlády k demokratickým hodnotám.

"Chcem vás posmeliť, aby ste pokračovali vo vykonávaní reforiem v prospech obyvateľstva," povedal Stoltenberg. Reformy sú podľa neho potrebné najmä v boji proti korupcii a v posilňovaní súdnictva, lebo je dôležité, aby sa Moldavsko naďalej angažovalo za hodnoty, ktoré zdieľajú všetky európske demokracie.

Neutralita neznamená izoláciu

Podľa jeho slov NATO plnou mierou podporuje a rešpektuje neutralitu Moldavska, ako aj jeho nezávislosť a suverenitu.

"Vieme, že Moldavsko nechce vstúpiť do NATO, a plne rešpektujeme toto rozhodnutie. Sme pevne presvedčení, že každý národ má právo zvoliť si vlastnú cestu. To zahŕňa výber svojich vlastných spojencov, alebo výber nespojiť sa s inými krajinami. Neutralita neznamená izoláciu alebo to, že nemôžeme spolupracovať. NATO úzko spolupracuje s ostatnými neutrálnymi krajinami, ako sú Švajčiarsko a Rakúsko," opísal situáciu šéf Aliancie.

Dodon, ktorému moldavské proeurópske sily vyčítajú otvorenú orientáciu na Moskvu (za posledné tri roky vykonal 30 pracovných návštev v Ruskej federácii), po stretnutí so Stoltenbergom zopakoval, že stála neutralita, ktorá je zadefinovaná v ústave, ako aj vyvážená zahraničná politika zostávajú základnou prioritou vedenia Moldavska.

Uviedla to tlačová agentúra Agerpres s odkazom na komuniké zverejnené na webovej stránke moldavského prezidenta.

Dodon v ňom pripomenul, že to znamená budovanie dobrých susedských vzťahov so všetkými medzinárodnými partnermi založenými na vzájomnom rešpekte.

Spresnil, že neutrálny štatút Moldavska znamená neúčasť jeho krajiny vo vojenských blokoch vrátane NATO.