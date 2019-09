Výhra je milión. Dvetisíc ľudí chce dokázať, že Bielefeld neexistuje

Na účet Bielefeldu vtipkovala aj nemecká kancelárka Merkelová.

5. sep 2019 o 16:22 TASR

BERLÍN. Približne 2000 ľudí sa prihlásilo do súťaže o milión eur, ktoré západonemecké mesto Bielefeld ponúklo komukoľvek, kto nezvratným spôsobom dokáže jeho neexistenciu.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Predstavitelia Bielefeldu ležiaceho v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vyhlásili túto súťaž koncom augusta. Záujemcov o štedrú odmenu pritom povzbudili slovami "kreativite sa medze nekladú".

Dvetisíc "súťažiacich"

Zároveň však upozornili, že odmenu udelia len po predložení nevyvrátiteľného dôkazu o svojej neexistencii.

Do súťaže sa dalo elektronicky prihlásiť do utorňajšej noci, pričom marketingová agentúra v Bielefelde uviedla, že do tohto termínu dostala 2000 e-mailov, z ktorých až 300 pochádzalo od zahraničných uchádzačov o odmenu.

Výsledky má mesto zverejniť 17. septembra.

Na účet Bielefeldu vtipkovala aj Merkelová

Myšlienku, že Bielefeld neexistuje, začal šíriť počítačový odborník Achim Held, ktorý v roku 1994 zverejnil takéto satirické tvrdenie na internete, pričom si ním chcel "vystreliť" z online konšpiračných teórií.

Tzv. Bielefeldská konšpirácia sa následne uchytila a stala trvale populárnou aj na verejnosti, pričom existenciu mesta raz zo žartu spochybnila dokonca aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Tá raz o Bielefelde hovorila ako o meste, ktoré "sa údajne nachádza približne 330 kilometrov západne od metropoly Berlín".