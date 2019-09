Farage a jeho Brexit sa vracajú do hry. S Johnsonom by sme boli nezastaviteľní, verí si

Voľby by sa mohli konať už o mesiac.

5. sep 2019 o 14:23 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Ešte začiatkom tohto roka sa Nigel Farage chystal do politického dôchodku. V Európskom parlamente sa mu končil ma mandát, svoju Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva opustil a rozdával rozhovory o tom, ako sa na konci marca konečne splní jeho politický cieľ – Veľká Británia opustí Európsku úniu.

Namiesto toho prišiel odklad britského odchodu a Farage sa vrátil do hry. Aj keď nemá normálne fungujúcu stranu, podarilo sa mu narýchlo zostaviť kandidátku pod hlavičkou strany Brexit a vyhral s ňou britskú časť volieb do Európskeho parlamentu.

V britskom parlamente nemá Farage žiadneho zástupcu, on sám neúspešne kandidoval sedemkrát, no vyzerá to, že práve jeho strana môže byť čoskoro vo voľbách kľúčová.

Boli by sme nezastaviteľní

Uvedomuje si to aj Farage, ktorý zvonku sleduje dianie v britskom parlamente, kde premiér Boris Johnson prehráva jedno hlasovanie za druhým a poslanci sa mu snažia zabrániť vyviesť krajinu na konci októbra z Únie bez dohody.

„Spoločne by sme boli nezastaviteľní,“ povedal vo štvrtok ráno pre BBC. Zopakoval tak ponuku, že ak sa Johnson a jeho konzervatívci vzdajú cieľa dosiahnuť dohodu, môže s nimi Farage uzavrieť akýsi pakt o neútočení, ktorý by mohol voľby rozhodnúť.