Trump nevylúčil stretnutie s iránskym prezidentom Rúháním

USA oznámili nové sankcie voči Iránu.

4. sep 2019 o 23:55 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v stredu odmietol vylúčiť stretnutie s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, dokonca v situácii, keď jeho administratíva uvalila ďalšie sankcie na Teherán.

Nové sankcie

Na otázku novinárov v Bielom dome, či sa v OSN na summite o klimatických zmenách koncom septembra stretne s iránskym lídrom, Trump odpovedal: "Iste, všetko je možné."

Rúhání v stredu už skôr oznámil, že Teherán sa chystá prestať plniť ďalšie záväzky stanovené v historickej jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej Spojené štáty v máji odstúpili, pripomenula vývoj udalostí tlačová agentúra AFP.

Krátko po Rúháního vyjadrení predstavitelia USA oznámili nové sankcie voči Iránu, tentoraz sú zamerané na sieť iránskych lodných dopravcov, ktorých podľa Američanov riadia iránske elitné Revolučné gardy a využívajú ich na pašovanie ropy, napríklad režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Podpora pre Johnsona

Prezident Trump v stredu pred novinármi vyjadril aj dôveru voči britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, ktorý prežíva náročné obdobie na domácej aj európskej politickej scéne, pretože sa blíži termín odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, teda 31. október. Trump na jeho adresu vyhlásil: "On vie, ako zvíťaziť."

Johnson čelí vzbure v Dolnej snemovni britského parlamentu v súvislosti s odchodom z EÚ bez dohody, ale Trump povedal novinárom, že jeho priateľ "bude v poriadku".

"Boris je môj priateľ a on sa do toho vrhne. Nepochybujem o tom," uviedol šéf Bieleho domu. "Sledoval som ho dnes dopoludnia. Je tam a bojuje. On vie, ako zvíťaziť. Boris to vie. Nebojte sa oňho. Bude v poriadku," doplnil Trump.