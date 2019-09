Eurokomisia zaregistrovala tri nové iniciatívy občanov, ďalšiu predloženú odmietla

Exekutíva EÚ odobrila tri iniciatívy.

4. sep 2019 o 15:38 TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) v stredu rozhodla, že zaregistruje tri nové európske iniciatívy občanov a odmietne štvrtú predloženú.

Exekutíva EÚ odobrila iniciatívy s názvom "Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne", "Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy" a "Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie".

Opatrenia mimo rámca právomocí

Komisia však nezaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom "Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva" s upozornením, že požadované opatrenia sú mimo rámca právomocí eurokomisie konať v súlade so zmluvami EÚ.

V tejto fáze procesu EK ešte neanalyzovala podstatu predložených iniciatív, ale len ich právnu prípustnosť.

Ich organizátori musia v priebehu jedného roka získať najmenej jeden milión podpisov od občanov najmenej siedmich členských štátov EÚ.

Následne eurokomisia vykoná podrobnú analýzu iniciatív a vyjadrí sa, či sa bude nimi zaoberať alebo nie, pričom v oboch prípadoch to bude musieť odôvodniť.

Zastavenie korupcie

Organizátori prvej iniciatívy, zameranej na zastavenie korupcie, vyzývajú EK, aby sa stanovila lehota desať rokov po vstupe do EÚ, v rámci ktorej bude možné uplatňovať automatické moratórium na platby zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre novoprijatú krajinu, kým sa nezruší mechanizmus na monitorovanie súdnictva.

V prípade druhej iniciatívy, ktorá chce riešiť problémy v oblasti klimatických zmien, jej organizátori vyzývajú EK, aby posilnila opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy v súlade s limitom oteplenia o 1,5 °C spred industriálnej éry.

Chcú ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a finančnú podporu na opatrenia v tejto oblasti, čo v konkrétnej rovine znamená, že emisie CO2 by sa do roku 2030 znížili o 80 percent a aby sa do roku 2035 dosiahla uhlíková neutralita.

Iniciatíva požaduje aj zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ, podpis zmlúv o voľnom obchode s partnerskými krajinami na základe monitoru opatrení v oblasti klímy a bezplatné vzdelávacie materiály o účinkoch zmeny klímy.

Záchrana včiel a poľnohospodárov

Tretia schválená iniciatíva, ktorej cieľom je zachrániť včely a poľnohospodárov, vyzýva EK, aby navrhla legislatívu na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035 a podporu poľnohospodárov v procese transformácie agrosektoru, ktorý sa má stať hlavným faktorom pri obnove biodiverzity.

Dôraz kladie aj na výskum poľnohospodárstva bez používania pesticídov a geneticky modifikovaných plodín.

Komisia zároveň dospela k záveru, že iniciatíva o zabezpečení súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavaním medzinárodného práva je právne neprípustná, pretože nepatrí do jej právomocí konať v súlade so zmluvami EÚ.

Organizátori mali za cieľ regulovať obchodné transakcie so subjektmi okupantov, alebo s právnymi subjektmi, ktoré sú usadené či pôsobia na okupovaných územiach.