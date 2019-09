Únia čaká nejaký návrh od Borisa Johnsona. Nemusí im ho ani vytlačiť

Problémom ostáva severoírska poistka.

4. sep 2019 o 15:18 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Základné kontúry novej dohody o odchode Veľkej Británie z Európskej únie sa už rysujú, rokovania prebiehajú úspešne a úvahy o posunutí termínu odchodu len sťažujú britskú rokovaciu pozíciu.

Súvisiaci článok Muž prešiel na druhú stranu miestnosti. Z Johnsona je zrazu chromá kačka Čítajte

Keď Boris Johnson takto v utorok opísal rokovania o novej dohode pred poslancami, ktorých chcel presvedčiť, aby mu dôverovali, v Bruseli zrejme ostali mnohí prekvapení z toho, čo počujú. O žiadnom posune v rokovaniach tam totiž nevedia.

Hovorkyne Európskej komisie Miny Andreevovej sa preto novinári na tlačovej konferencii spýtali, či sa v niečom mení postoj Komisie. Podľa webu Politico bola už viditeľne podráždená z toho, že znovu opakuje predošlé vyjadrenia.

Komisia nemení názor na nutnosť zachovania severoírskej poistky v dohode a že Londýn zatiaľ žiadnu alternatívu nepredstavil. "Netrváme na tom, že to musia dodať na papieri. Môže to byť aj v digitálnej podobe," povedala novinárom.

Poistka, ktorú Johnson nechce

Severoírská poistka má zaručiť, že hranica medzi Írskom a Severným Írskom ostane bez pevných kontrol aj po tom, ako Británia odíde zo spoločného trhu. Kým sa nenájde riešenie, ako kontrolovať tok tovaru cez írsku hranicu, mali by sa Briti riadiť európskymi reguláciami.

To však Johnson odmieta a označuje to za nedemokratické, lebo Londýn by sa musel riadiť pravidlami, o ktorých už nebude môcť rozhodovať. A žiada, aby sa táto časť z dohody vypustila, inak Británia odíde 31. októbra bez dohody.