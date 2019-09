Správkyňa Hongkongu poprela diskusie s Pekingom o svojej rezignácii

Lamová podľa svojich slov možnosť rezignácie nikdy nezvažovala.

3. sep 2019 o 12:36 TASR

HONGKONG. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v utorok vyhlásila, že čínsku vládu nikdy nežiadala o svoju rezignáciu s cieľom ukončiť prebiehajúcu politickú krízu v Hongkongu.

Reagovala tak na uniknutú nahrávku, na ktorej Lamová hovorí o tom, že by odstúpila z funkcie, keby mohla, informovala agentúra Reuters.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yRVfPEyLUuo

Hongkongom otriasajú protesty

Súvisiaci článok Odevný reťazec Zara vyjadril podporu Číne v spore o Hongkong Čítajte

Protestné zhromaždenia v Hongkongu trvajú už tri mesiace.

Prodemokratickí protestujúci žiadajú hlavne definitívne stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.

Lamová počas utorňajšej tlačovej konferencie, ktorú vysielali v hongkongskej televízii, povedala, že možnosť požiadať o rezignáciu nikdy nezvažovala.

Peking podľa Lamovej verí, že jej vláda dokáže vyriešiť dlhodobú krízu bez intervencie Číny.

"Nikdy som ani len nemyslela na to, že by som svoju (prípadnú) rezignáciu prediskutovávala s (čínskou) ústrednou vládou. Rozhodnutie odstúpiť by bolo mojou vlastnou voľbou," uviedla Lamová.

Zdôraznila však, že sa namiesto demisie spolu so svojimi spolupracovníkmi rozhodla pre ťažšiu cestu, teda pre zotrvanie v úrade s cieľom pomôcť Hongkongu.

Lamová zároveň vyjadrila sklamanie nad tým, že došlo k zverejneniu jej osobného vyjadrenia, ktoré zaznelo na minulotýždňovom súkromnom stretnutí s predstaviteľmi biznisu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/riEZIhbUd48

Lamová chce krízu vyriešiť

Šéfka hongkonskej administratívy okrem iného na nahrávke hovorí o tom, že by odstúpila, keby mohla a že by sa zároveň ospravedlnila za predloženie sporného návrhu zákona.

Na stretnutí tiež priznala, že jej možnosti vyriešiť súčasnú krízu v Hongkongu sú veľmi obmedzené, pretože musí slúžiť "dvom pánom" a celá záležitosť dostala celoštátny rozmer.

Lamová na utorkovej tlačovej konferencii však zdôraznila, že jej vláda má dôveru Pekingu a dokáže súčasnú krízu vyriešiť samostatne.

"Domnievam sa, že môžem viesť môj tím, aby pomohol Hongkongu vymaniť sa z tejto situácie. Stále verím, že to dokážem," dodala.

Cez víkend zadržali príslušníci hongkonskej polície 86 ľudí vrátane 12-ročného chlapca. Opäť došlo k eskalácii situácie, keď príslušníci polície voči protestujúcim použili slzotvorný plyn i vodné delá.