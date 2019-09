Poľský prezident Duda je proti návrhu Trumpa začleniť Rusko do G7

Duda svoj postoj zdôvodnil ruskou okupáciou ukrajinského polostrova Krym.

2. sep 2019 o 16:54 TASR

VARŠAVA. Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok vyhlásil, že je proti návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce, aby bolo Rusko opätovne začlenené do skupiny krajín G7.

Duda svoj postoj zdôvodnil ruskou okupáciou ukrajinského polostrova Krym, píše agentúra AFP.

Duda nechce Rusko v G7

"Mali by sme mať s Ruskom obchodné kontakty ako zvyčajne?... Ja som presvedčený, že za súčasných okolností to nie je možné," povedal Duda novinárom na spoločnej tlačovej konferencii s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom.

Ten zastupuje prezidenta Trumpa na návšteve Poľska pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny.

Rusko vylúčili z dovtedajšej G8 v roku 2014, a to v súvislosti s anexiou polostrova Krym. Klub sa tak vrátil k formátu G7, pozostávajúceho výlučne z demokratických a otvorených ekonomík.

Skupinu existujúcu od roku 1975 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko.

Trump nie je proti

Prezident Spojených štátov však počas posledného summitu G7, ktorý sa uskutočnil 24. - 26. augusta v meste Biarritz na juhozápade Francúzska, uviedol, že by privítal, ak by Rusko opäť vstúpilo do skupiny ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta.

Pence však na rozdiel od Trumpa povedal, že čo sa týka Ruska, kľúčové je "zostať v ostražitosti".

Ako napísala agentúra AFP, otázka znovupripojenia Ruska ku G7 vyvolala rozpory medzi jednotlivými krajinami tejto skupiny.

Francúzsko údajne podporilo postoj USA, zatiaľ čo proti znovuzačleneniu Ruska ku G7 sa postavili Británia a Nemecko.