Demokrati v nemeckých krajinských voľbách pohoreli. Oslavovali, že ich nepredbehla AfD

Nemecká krajná pravica bodovala v deň 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny.

2. sep 2019 o 19:58 Nina Sobotovičová

BERLÍN, BRATISLAVA. Kým si svetoví lídri v nedeľu pripomínali osemdesiate výročie od začiatku druhej svetovej vojny, nemecká krajná pravica oslavovala volebný úspech.

Po nedeľňajších krajinských voľbách v Nemecku sa však okrem antisystému radovali aj tradičné nemecké strany. Výsledky hlasovania v spolkových krajinách Sasko a Brandenbursko pritom ukazujú, že tieto voľby nemajú jednoznačného víťaza.

Kresťanskí (CDU) aj sociálni demokrati (SPD), ktorí spolu vládnu v nemeckom spolkovom sneme, výrazne oslabli.

V oboch východonemeckých krajinách dosiahli historicky najhoršie výsledky.

Napriek tomu na exit polly zverejnené po uzavretí volebných miestností reagovali s úľavou. Do poslednej chvíle totiž počítali aj s možnosťou, že v oboch regiónoch ich môže poraziť hlavný rival - protiutečenecká Alternatíva pre Nemecko (AfD).

Tá sa síce v Sasku aj v Brandenbursku výrazne posilnila, no na víťazstvo nedosiahla. Ostatné strany navyše povolebnú spoluprácu s AfD odmietajú, takže je nepravdepodobné, že by sa dostala do krajinskej vlády v Sasku alebo v Brandenbursku.

AfD sa bude môcť tváriť ako obeť

Kým demokratické strany si budú musieť v oboch regiónoch nájsť nových spojencov a vytvárať komplikované koalície, AfD sa zatiaľ bude môcť stavať do roly obete, ktorú napriek vysokej podpore tradičné strany ignorujú, zhodujú sa nemecké médiá.