V Marylande vrazil muž autom do radnice, podľa starostu sa mstil za odstavenú vodu

Na mieste sa nachádzal jeden zamestnanec, nič sa mu nestalo.

2. sep 2019 o 7:48 SITA

TANEYTOWN. Polícia v americkom Taneytowne v štáte Maryland zatkla muža, ktorý svojím autom narazil do tamojšej radnice, ktorú poškodil.

V nedeľu o tom informoval starosta mesta Bradley Wantz s tým, že v piatok večer sa na mieste nachádzal len jeden zamestnanec, ktorému sa však nič nestalo.

Polícia na sociálnej sieti Facebook uviedla, že muž čelí obvineniam z útoku, vlámania, bezohľadného šoférovania a poškodenia majetku. Meno podozrivého nie je známe. Podľa svedkov narazil do budovy niekoľkokrát.



Wantz v telefonickom rozhovore povedal, že muž tak konal preto, lebo mu pre nezaplatený účet zastavili dodávku vody do domu. Radnica zostane zatvorená do utorka.