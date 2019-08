O rok a pol začnú súdiť strojcu 11. septembra. Guantánamo na to nie pripravené

Pätici obžalovaných hrozí trest smrti.

31. aug 2019 o 14:31 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Kathleen Vigianová stratila 11. septembra 2001 pri útoku na newyorské dvojičky manžela a švagra.

Joseph Vigiano bol detektívom miestnej polície, John Vigiano junior zasahoval pri útoku ako hasič.

Súvisiaci článok Syn bin Ládina už al-Káidu nepreberie. Američania ho vraj zabili Čítajte

„Ľudia hovoria, či to ešte stále trvá. V skutočnosti sa to ešte ani nezačalo,“povedala Vigianová pre New York Times.

Čoskoro si pripomenie osemnáste výročie tragickej udalosti, no hlavní vinníci doteraz nie sú potrestaní.

Teraz má aspoň malý dôvod na úľavu. Sudca rozhodol, že proces so strojcom útokov a ďalšími štyrmi spolupracovníkmi sa začne 11. januára 2021.

Je teda možné, že by si rodiny mohli rozsudok vypočuť okolo 20. výročia teroristického útoku, pri ktorom zomrelo takmer tritisíc ľudí.

Presúvaný a mučený

Hlavný strojca útokov Chalíd Šajch Muhammád je v amerických rukách už od roku 2003, keď ho chytili v Pakistane, no riadny proces s ním sa doteraz nezačal.

Najprv ho Američania niekoľko rokov presúvali po základniach CIA v Afganistane a vo východnej Európe. V roku 2006 ho presunuli na základňu na kubánskom Guantáname, kde zhromaždili ľudí podozrivých z terorizmu.