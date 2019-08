Dorian zosilnel na extrémne nebezpečný hurikán, časti Bahám nariadili evakuáciu

Hurikán by mal doraziť aj k pobrežiu Floridy.

31. aug 2019 o 6:26 TASR

MIAMI. Hurikán Dorian, ktorý sa blíži k súostroviu Bahamy a začiatkom budúceho týždňa by mal doraziť aj k pobrežiu amerického štátu Florida, zosilnel a preradili ho do 4. z celkových piatich kategórií.

Oznámilo to v sobotu Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami, píše agentúra AFP.

Z Doriana sa podľa NHC stal "extrémne nebezpečný hurikán" 4. kategórie s maximálnou rýchlosťou vetra až 220 kilometrov za hodinu.

Zvýšili počet letov

K Bahamám by mal doraziť v nedeľu a k pobrežiu Floridy v pondelok večer. Severozápadná časť Bahám by sa podľa NHC mala pripraviť na životohrozujúci príliv, pri ktorom by sa hladina vody mohla zvýšiť o 3 až 4,5 metra nad bežnú úroveň.

Bahamský premiér Hubert Minnis nariadil evakuácie skupiny bahamských ostrovov známych pod názvom Abaco a tiež častí ostrova Grand Bahama.

Ich obyvateľov vyzval, aby neboli "pochabí" a nesnažili sa úder hurikánu "prestáť". "Ak sa neevakuujete, môžete za to zaplatiť životom," povedal.

Agentúra AFP píše, že v oblasti zvýšili počet letov, aby tak obyvateľom tejto severozápadnej časti Bahám umožnili zmienené ostrovy opustiť.

Nepredvídateľná trasa

Trasa hurikánu je stále pomerne nepredvídateľná. Vzhľadom na to úrady na pobreží amerického štátu Florida dosiaľ nenariadili nijaké evakuácie.

Miestni obyvatelia sa však zásobujú potravinami či balenou vodou, a viacerí sa pripravujú svoje domovy opustiť, píše AFP.

Floridský guvernér Ron DeSantis vyhlásil stav ohrozenia a k podobnému kroku pristúpila aj susedná Georgia. "Očakávame obrovské množstvo záplav... Všetkých Floriďanov vyzývame, aby mali zásobu jedla, liekov a vody na sedem dní," povedal DeSantis.