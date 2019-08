Súboj o brexit sa nekončí. Do hry vstupujú súdy aj takmer zabudnuté zákony

Británia odchádza o 63 dní.

30. aug 2019 o 20:28 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský politický systém za stáročia do seba zakomponoval mnoho ustanovení, ktoré síce v moderných časoch nemajú prakticky žiadne využitie, no ostávajú v platnosti, lebo tak hovorí tradícia.

Jednou z nich je opatrenie, ktoré sa dostáva do hry v čase krízy okolo brexitu a pri prísnom výklade práva by mohlo viesť k tomu, že by premiéra Borisa Johnsona uväznili v Tower of London.

Jedna z najznámejších pamiatok súčasného Londýna bola totiž v minulosti aj väzením pre prominentov.

To ustanovenie sa dá preložiť ako skromný príhovor, v angličtine humble adress.

Ide o záväzné vyhlásenie parlamentu určené priamo panovníkovi, s ktorým o politických záležitostiach väčšinou komunikuje premiér.

Poslanci tak dostávajú možnosť "posťažovať" sa na kroky vlády.

Do hry pri brexite

V minulosti sa používal často, no potom sa naň prakticky zabudlo. Labouristická opozícia si ho osvojila až v posledných dvoch rokoch, keď takto od vlády získavala informácie o následkoch britského odchodu z Európskej únie.

Teraz ho môžu využiť na to, aby zvrátili rozhodnutie prerušiť rokovania parlamentu na päť týždňov, o čo v stredu kráľovnú Alžbetu II. požiadal Johnson a tá mu podľa zvyklostí vyhovela.

Ak by väčšina poslancov tento príhovor schválila, kráľovná by mohla svoje rozhodnutie zvrátiť. Ak by vláda túto žiadosť ignorovala, parlament by mohol obžalovať Johnsona a vládu z pohŕdania parlamentom a vtedy by ako trest mohlo byť aj spomínané uväznenie v Tower of London.