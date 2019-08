Slavia za čínske peniaze: Asi to dopadne zle, ale zatiaľ je to jazda

Klub nedávno bojoval o prežitie.

30. aug 2019 o 13:56 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Takto nejako vyzerá futbalový sen, aspoň pre fanúšikov pražskej Slavie.

Pred piatimi rokmi sa ich tím zachránil v prvej lige až v poslednom kole, a to len súhrou šťastných okolností. Jeden z dvoch najslávnejších českých klubov hral doslova o svoju existenciu a na modernom štadióne v Edene, o ktorom však nikto poriadne netušil, komu vlastne patrí, sa schádzali len tí najvernejší fanúšikovia.

Odvtedy Slavia vyhrala dvakrát český titul, dvakrát pohár, tento rok na jar to dotiahla až do štvrťfinále Európskej ligy, kde zohrala veľmi dôstojnú partiu so slávnou Chelsea.

Vrchol prišiel túto stredu: Slavia zdolala rumunský Kluž a po dvanástich rokoch (a druhýkrát v histórii) si zahrá skupinovú fázu Ligy majstrov.

Hochštaplera nahradili Číňania

Do vypredaného Edenu príde Barcelona s Lionelom Messim, Borussia Dortmund a Inter Miláno. Slavia suverénne vládne českému futbalu.

Dlhý príbeh Slavie, ktorý začal už v roku 1892, je poriadne zamotaný a dramatický, z úsporných dôvodov sa však musíme zastaviť až v roku posledného zlomu.