Česká snemovňa bude rokovať o ústavnej žalobe na Zemana 26. septembra

Text žaloby zaslali senátori koncom júla Poslaneckej snemovni.

29. aug 2019 o 20:49 TASR

PRAHA. Českí poslanci sa budú zaoberať senátnym návrhom ústavnej žaloby voči prezidentovi Milošovi Zemanovi 26. septembra.

Rozhodol o tom vo štvrtok organizačný výbor Poslaneckej snemovne, informoval spravodajský server Novinky.cz.

Text žaloby zaslali senátori koncom júla Poslaneckej snemovni, ktorá má na posúdenie záležitosti tri mesiace. Ak by v tejto lehote nerozhodla, konanie ohľadom návrhu by sa zastavilo.

Na podanie žaloby na Ústavný súd je potrebná trojpätinová väčšina v 200-člennej snemovni, teda súhlas najmenej 120 poslancov, čo nie je vzhľadom na rozloženie síl v dolnej parlamentnej pravdepodobné, konštatujú Novinky.

V Senáte na neverejnom zasadnutí podporilo podanie žaloby 48 jeho členov.

Zemanovi návrh žaloby vyčíta osem prehreškov. Senátori mu napríklad vyčítajú, že dlho odmietal odvolať ministra kultúry Antonína Staňka z ČSSD alebo že nechal vládnuť menšinový kabinet premiéra Andreja Babiše (ANO) bez dôvery, a teda "bez akejkoľvek zodpovednosti".

V rozpore s ústavou bolo podľa senátorov aj to, že prezident odmietol vymenovať za ministra zahraničných vecí Miroslava Pocheho, ako si to želala ČSSD, no tiež to, že v roku 2013 vymenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, aj keď v Poslaneckej snemovni existovala väčšina, ktorá mohla zostaviť a podporiť kabinet.

Žaloba Zemanovi vyčíta aj to, že demisiu Bohuslava Sobotku (ČSSD) nechcel prijať ako odstúpenie celej vlády, ale chcel vymeniť len vtedajšieho premiéra.