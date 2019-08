Johnson pred brexitom blokuje parlament. Pomôcť môže sudca vytiahnutý z postele

Kráľovná to odobrila.

28. aug 2019 o 14:48 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. "Drahý kolega", začína svoj list poslancom britského parlamentu premiér Boris Johnson. "Dúfam, že si mal príjemné a produktívne prázdniny s možnosťou trochu si oddýchnuť pred návratom do parlamentu."

Po tradičnom britsky milom úvode však prichádzajú informácie o rozhodnutí, ktoré zásadne mení politickú situáciu v krajine. Premiér parlamentu dva mesiace pred plánovaným odchodom z Európskej únie – nateraz bez dohody – oznamuje, že na päť týždňov nebude rokovať.

Hanebný čin

"Je to hanebný čin," okomentoval Johsonovo rozhodnutiepre BBC Dominic Grieve, ktorý je síce rovnako ako premiér poslancom za Konzervatívnu stranu, no odmieta odchod z Európskej únie bez dohody.

"Ak bude premiér trvať na tomto rozhodnutí a neustúpi, považujem za pravdepodobné, že vláda padne," povedal. "Ak by to bolo nutné, máme na to dosť času a ja určite budem hlasovať za koniec konzervatívnej vlády, ktorá koná takto protiústavne."

O možnosti, že Johnson preruší rokovanie parlamentu, ktorý odchod bez dohody v hlasovaní odmietol, sa hovorí už dlhšie, no vždy to bolo skôr v rovine posledného možného kroku vlády ako v realistických úvahách.

Napriek tomu, že suverénom moci je v britskom politickom systéme parlament, nepísaná ústava – súbor zákonov, zvyklostí a medzinárodných zmlúv – mu túto možnosť dáva.