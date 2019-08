Nemecko deportovalo do Afganistanu 31 neúspešných azylantov

28. aug 2019 o 8:42 TASR

KÁBUL. Skupina 31 neúspešných afganských žiadateľov o azyl pricestovala letecky v stredu v skorých ranných hodinách do Kábulu po tom, čo ich deportovali z Nemecka.

Informovali o tom predstavitelia letiska.

Ide o prílet už 27. takejto deportovanej skupiny od decembra 2016. Predchádzajúcimi letmi bolo vrátených celkovo 645 ľudí, sumarizuje agentúra DPA.

Deportácie neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu sú v Nemecku vnímané mimoriadne kontroverzne a kritici tvrdia, že táto vo vojne sa zmietajúca stredoázijská krajina je príliš nebezpečná na to, aby do nej odmietnutých uchádzačov o azyl vracali.

Civilisti sú bežne terčom útokov militantného hnutia Taliban a extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) - v afganskom konflikte bolo od januára do júna zabitých celkovo 1366 civilistov, uvádza Organizácia Spojených národov.

Pred dvoma týždňami pri samovražednom bombovom útoku na svadobnej hostine v Kábule zahynulo najmenej 80 ľudí a ďalších viac ako 180 ľudí utrpelo zranenia. K zodpovednosti za útok sa prihlásila IS.