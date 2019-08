V Gambii zomrel prvý demokraticky zvolený prezident Jawara

Politik stál na čele krajiny v období rokov 1970 až 1994.

28. aug 2019 o 7:07 SITA

BANJUL. Vo veku 95 rokov zomrel Dawda Kairaba Jawara, ktorý bol prvým demokraticky zvoleným prezidentom Gambie.

Naposledy vydýchol v hlavnom meste Banjul a podľa tamojšej vlády bol "obhajcom medzinárodného mieru, spravodlivosti a ľudskosti".



Politika označovali ako "otca národa", ktorý stál na čele rozhovorov, vďaka ktorým sa krajina v roku 1965 osamostatnila od Veľkej Británie.

Niekdajší premiér sa v roku 1970 stal prezidentom a v tomto úrade zotrval do prevratu v roku 1994. Jawara následne odišiel do Británie a do Gambie sa vrátil v roku 2002.