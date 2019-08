Koniec voľných víkendov, hlási britská vláda. Do brexitu vstupuje aj cirkev

Opozícia rokuje, ako zastaviť Johnsona.

27. aug 2019 o 19:23 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď sa nacisti v rokoch 1940 a 1941 pokúšali dostať Britov na kolená, jedným z cieľov kobercového bombardovania sa stalo mesto Coventry. V troskách sa ocitlo mesto aj jeho slávna katedrála.

Po vojne mesto zrekonštruovali, no katedrálu ponechali zničenú. Mala pripomínať časy, keď sa Británia pod útokom nezlomila. Vedľa nej postavili katedrálu novú, tá má zas ukazovať, že krajina sa aj po ničivej vojne znovu postavila na nohy.

Mnohí hovoria, že krajina je teraz v najväčšej kríze od druhej svetovej vojny. Politici sa sporia o to, ako má vyzerať odchod z Európskej únie, politický systém je v rozklade. A tak sa pozornosť znovu upiera do Coventry.

Ako von z chaosu?

Canterburský arcibiskup Justin Welby, po britskej kráľovnej druhý najvyšší predstaviteľ anglikánskej cirkvi, oznámil, že v katedrále chce v septembri zorganizovať niekoľko stretnutí, na ktorých by sto zástupcov rôznych častí spoločnosti malo hovoriť, ako nájsť spoločnú cestu zo súčasného chaosu.

Mali by tam byť zástupcovia rôznych strán aj názorov na brexit. Arcibiskup sa bojí najmä možnosti odchodu bez dohody, ktorú presadzuje súčasná vláda Borisa Johnsona, lebo by to „nebolo len politické či praktické zlyhanie, ale zároveň aj morálne, rovnako vážne ako úplne ignorovanie výsledkov referenda“,cituje ho denník The Times.

66 dní ostáva do termínu britského odchodu z Európskej únie.

Návrh však už skritizoval Iain Duncan Smith, bývalý líder konzervatívcov, ktorí teraz vládnu. Takéto návrhy sú podľa neho nevhodné. „Toto zhromaždenie má za úlohu destabilizovať pozíciu Borisa Johnsona,“povedal podľa londýnskeho denníka.

Myslí si, že stretnutie má čisto politickú povahu, čo popiera apolitickosť anglikánskej cirkvi. Nepáči sa mu ani výber dejiska stretnutí.