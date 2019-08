Zeman sa stretol s budúcim ministrom kultúry Zaorálkom

Prezident vymenuje Zaorálka v utorok.

26. aug 2019 o 18:20 TASR

PRAHA. Kandidát na českého ministra kultúry Lubomír Zaorálek (ČSSD) sa v pondelok, deň pred svojím vymenovaním do funkcie, stretol s prezidentom Milošom Zemanom.

Zaorálek informoval Zemana okrem iného aj o tom, že výberové konanie na šéfa Národnej galérie, ktoré už vyhlásil jeho odvolaný predchodca Antonín Staněk, zamýšľa vypísať nanovo a dôkladne, uviedla spravodajská televízia ČT24.

"V prípade Národnej galérie som mu povedal, že sa síce stretnem s odborníkmi, ale ak ma nepresvedčia inak, pripadá mi, že si to vyžaduje nové, oveľa dôkladnejšie výberové konanie, aby sme otázku budúceho vedenia Národnej galérie nezanedbali. Ide o zásadné veci," povedal Zaorálek po stretnutí s prezidentom.

Staněk vypísal výberové konanie na nového šéfa Národnej galérie Praha koncom júla. Urobil tak necelé tri mesiace po tom, čo z postu riaditeľa galérie odvolal Jiřího Fajta. Podľa opozície sa tým Staněk chcel zavďačiť Zemanovi.

V kultúrnej obci následne vznikla iniciatíva za Staňkovo odvolanie. Petíciu podpísalo približne 7000 ľudí.

Podľa Zaorálka nie je stav okolo českého ministerstva kultúry dobrý a v rezorte je potrebné urobiť dôležité rozhodnutia, ktoré mieni konzultovať s odborníkmi.

Prezidentovi povedal, aby si jeho utorňajšie vymenovanie dobre rozmyslel.

"Pripadá mi, že je treba do toto vstúpiť pomerne energicky. Dokonca si myslím, že je celý rad vecí, ktoré bude treba podrobiť dôkladnej revízii a urobiť v krátkom čase rozhodnutia. A bavili sme sa s pánom prezidentom o tom, že sa nemusíme vždy zhodnúť, preto som ho upozorňoval, aby to dobre zvážil, pretože nie je vylúčené, že pôjdeme aj do sporu," konštatoval Zaorálek.