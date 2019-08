Proces s Weinsteinom odložili na január budúceho roka

Súd v New Yorku voči producentovi vzniesol novú obžalobu.

26. aug 2019 o 18:17 TASR

NEW YORK. Americký producent Harvey Weinstein v pondelok v súvislosti s novými obvineniami zo sexuálneho obťažovania vyhlásil, že je nevinný, informovala agentúra AFP. Sudca začiatok procesu posunul na január 2020.

Súd v New Yorku voči producentovi vzniesol novú obžalobu a sudca James Burke začiatok procesu posunul zo septembra tohto roka na 6. januára 2020, aby Weinsteinovým obhajcom poskytol čas na prípravu.

Súvisiaci článok Weinstein sa so svojimi obeťami dohodol na finančnom odškodnení Čítajte

Weinstein sa ocitol v nemilosti koncom roku 2017, keď ho z pohlavného obťažovania verejne obvinilo viac ako 80 žien. Medzi nimi údajne boli aj herečky Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolieová, Ashley Juddová či Salma Hayeková.

Producent však podľa AFP čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania len v súvislosti s dvoma ženami. Jedna z nich tvrdí, že ju v roku 2013 znásilnil a ďalšia ho obviňuje z núteného orálneho sexu v roku 2006.

Prokuratúra v New Yorku minulý štvrtok oznámila, že vypracovala novú obžalobu. Tá bude zahŕňať svedectvo herečky Annabelly Sciorraovej, ktorá Weinsteina verejne obvinila zo sexuálneho útoku, ku ktorému malo dôjsť v roku 1993, uviedol na svojej webovej stránke denník The New York Times. Sciorraová je známa zo seriálu Sopranovci.

Po tom, ako sa škandál v súvislosti s Weinsteinom prevalil, americká filmová akadémia ho vylúčila zo svojich radov a jeho správanie odsúdilo aj mnoho známych osobností. Tieto kauzy spustili aj celosvetové hnutie proti sexuálnemu obťažovaniu známe pod hashtagom #metoo.