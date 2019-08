Trump poprel, že navrhol použiť jadrové bomby proti hurikánom

Americký prezident tvrdí, že ide hoax.

26. aug 2019 o 16:47 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v pondelok poprel správu amerického spravodajského portálu Axios, že údajne navrhol zhadzovať jadrové bomby na hurikány ešte predtým, ako sa dostanú nad územie USA.

Informovala o tom agentúra AFP.

Prezident mal vysoko postaveným predstaviteľom ministerstva pre vnútornú bezpečnosť viackrát navrhnúť, aby preskúmali možnosti využitia jadrových bômb na zastavenie hurikánov.

Trump však toto tvrdenie podľa AFP poprel a označil ho za "falošné".

"Správa portálu Axios o tom, že prezident Trump chcel veľké hurikány likvidovať jadrovými zbraňami predtým, ako sa dostanú k pobrežiu, je absurdná. Nikdy som to nepovedal. Sú to ďalšie FALOŠNÉ SPRÁVY!" napísal prezident na Twitteri.

Biely dom sa k správe o hurikánoch odmietol vyjadriť. Portál Axios však citoval amerického vládneho úradníka, ktorý povedal, že "Trumpov plán nie je zlý".

Nápad zasahovať proti hurikánom jadrovými zbraňami nie je nový a podľa AFP takéto riešenie po prvý raz navrhli vedci v 50. rokoch 20. storočia v čase pôsobenia prezidenta Dwighta Eisenhowera.

Stránku venovanú tomuto konceptu má aj americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA), ktorý ho však odmieta. Bomba by podľa neho nielenže nezlikvidovala hurikán, ale vietor by rýchlo rozšíril rádioaktívny spad do okolia.

"Je zbytočné hovoriť, že to nie je dobrý nápad," konštatuje NOAA.