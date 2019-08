Ste hysterickí, odkazoval svetu Bolsonaro. Po obchodnej hrozbe posiela hasiť armádu

Bolsonaro sa nikdy netajil tým, že ho zaujíma hlavne zisk.

26. aug 2019 o 23:00 Nina Sobotovičová

BRAZÍLIA, BRATISLAVA. Nad polmiliónovým Porto Velhom už niekoľko dní visí hustá hmla zo sivého dymu.

Rozľahlé mesto sa rozprestiera na západe Brazílie, v jednej z mnohých oblastí Amazonského pralesa, ktoré pustošia požiare.

"Dym sem už prúdi zo všetkých strán a to nie je normálne," hovorí 51-ročný China Gonzalves, ktorý v Porto Velho uprostred pralesa žije od narodenia.

Západ ešte minulý týždeň Brazíliu skritizoval, že prehliada vážnosť situácie. Brazílsky prezident Jair Bolsonaro svetovým lídrom najprv odkázal, že sú hysterickí.

Dodal tiež, že jeho vláda nemá na boj s takýmto rekordným množstvom požiarov dostatočné prostriedky. Po vlne kritiky však Bolsonaro obrátil.

Francúzsko a Írsko navyše pohrozili, že ak Brazília nezačne urýchlene konať, tak odmietnu dohodu o voľnom obchode s juhoamerickými krajinami. Bolsonaro potom v piatok rozhodol, že Brazília do hasenia požiarov nasadí armádu.

Stačila obchodná hrozba

Hoci klčovanie a vypaľovanie Amazonského pralesa nie je nový problém, ochranári upozorňujú, že situácia sa za vlády prezidenta Jaira Bolsonara výrazne zhoršila.

Brazílsky Národný ústav pre výskum vesmíru (INPE) tento rok v krajine eviduje vyše 77-tisíc požiarov, pričom viac ako polovica z nich zasiahla práve Amazóniu.

“ Lesom trvá zhruba 20 až 40 rokov, kým sa úplne obnovia a aj to sa môže stať iba v prípade, že na to majú ideálne podmienky. „ Yadvinder Malhí z Oxfordskej univerzity

BBC upozorňuje, že len minulý týždeň bolo v brazílskej časti Amazonského pralesa aktívnych viac ako 2500 požiarov. Ich počet oproti vlaňajšku dramaticky narastá.

Ochranári tvrdia, že Bolsonarova vláda od problému úmyselne odvracia zrak, či dokonca priamo podporuje farmárov, ktorí prales menia na savanu.

Bolsonaro sa už v prezidentskej kampani netajil tým, že pred ekologickými záujmami uprednostňuje tie obchodné. Vyhlasoval napríklad, že priveľké oblasti Amazonského pralesa ostávajú hospodársky nevyužité, lebo ich v minulosti vyhradili pre domorodé kmene. Brazília sa tak podľa neho dobrovoľne oberala o možnosť ťažiť nerastné suroviny, drevo či o možnosť využiť územie na poľnohospodárstvo.

Keď sa v Amazonskom pralese začali masívne rozširovať požiare, Bolsonaro tvrdil, že Brazília nemá kapacity zasiahnuť. Kritikom - napríklad nemeckej kancelárke Angele Merkelovej - odkazoval, aby sa starali o zničené ekosystémy vo svojich krajinách.

Potom však prišla obchodná hrozba z Francúzska a Írska, ktorá Bolsonara prinútila konať.

Paríž a Dublin pohrozili, že odmietnu ratifikovať dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a skupinou juhoamerických krajín Mercosur, kam patrí Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj.

Sója z vyklčovanej zeme? Európa môže odmietnuť

Dohodu krajiny dosiahli ešte koncom júna. Európska komisia vtedy konštatovala, že dohoda je osobitne dôležitá pre automobilový a farmaceutický priemysel aj pre výrobu odevov a obuvi.

Mercosur dúfa, že bude vďaka nej profitovať z väčšieho exportu poľnohospodárskych produktov vrátane hovädzieho mäsa, hydiny a cukru.

Ďalším strategickým krokom Západu môže byť snaha zabrániť, aby sa na európskom trhu predávala sója alebo hovädzie mäso, ktoré Brazílčania vyprodukujú na vyklčovaných územiach pralesa.

Viaceré štáty však okrem ultimát ponúkli Brazílii aj svoju pomoc. Americký prezident Donald Trump na twitteri informoval, že so svojím brazílskym náprotivkom telefonoval. "Povedal som mu, že ak Spojené štáty môžu pomôcť pri požiaroch v Amazonskom pralese, sme pripravení asistovať!"

Ako dlho sa obnovujú lesy

Do boja s ohňom vyrazili brazílski hasiči spolu s armádou v sobotu.

K dispozícii však majú iba omedzené množstvo techniky. K nej patria dve lietadlá typu C-130 Hercules, ktoré na postihnuté územie dokážu zhodiť 12-tisíc litrov vody. Nad požiarmi sa však pre stúpajúci a hustý dym lieta veľmi ťažko.

Hoci záchranné zložky napokon zasahujú, vedci sa obávajú, že ničenie pralesa bude čoskoro nezvratné.

Na savany sa zmení taká veľká časť lesa, že vegetáciu už nebude možné obnoviť.

Savana absorbuje oveľa menšie množstvo skleníkových plynov ako dažďový prales.

Kým Amazónia doteraz pomáhala klimatickú zmenu spomaľovať, teraz môže, naopak, začať pôsobiť ako jej katalyzátor.

"Je veľmi dôležité, aby sme tieto obavy zdôrazňovali. Existuje niekoľko zlomových momentov, ku ktorým už nemáme ďaleko," cituje denník Guardian Philipa Fearnsida z brazílskeho Národného inštitútu pre výskum Amazónie.

"Nevidíme, kedy presne tieto zlomové momenty nastanú, ale vieme, že sú blízko. Znamená to, že musíme konať hneď, ale to sa, nanešťastie, nedeje. Stále máme ľudí, ktorí popierajú aj to, že máme problém."

Profesor Yadvinder Malhí z Oxfordskej univerzity upozorňuje, že "lesom trvá zhruba 20 až 40 rokov, kým sa úplne obnovia a aj to sa môže stať iba v prípade, že na to majú ideálne podmienky".