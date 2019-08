Vyše sto krajín zablokovalo snahy o zmiernenie zákazu obchodovania s rohmi nosorožcov

Zákaz platí už viac než 40 rokov.

26. aug 2019 o 6:27 TASR

ŽENEVA. Viac než sto krajín zablokovalo v nedeľu na konferencii v Ženeve snahy o zmiernenie zákazu obchodovania s rohmi nosorožcov, ktorý platí už viac než 40 rokov.

Informovala o tom agentúra DPA.

Ohrozené druhy

Juhoafrické kráľovstvo Eswatini, v minulosti známe ako Svazijsko, predložilo návrh, ktorý by mu umožnil predať zásoby nosorožích rohov, ako aj vyňať jeho 66 nosorožcov tuponosých zo zákazu.

Signatárske krajiny Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) to však odmietli.

Vo štvrtok už na zasadnutí 183 krajín signatárov dohovoru hlasovalo proti návrhu na zmiernenie obmedzení týkajúcich sa obchodovania so slonovinou.

Eswatini tvrdilo, že spolu so susedmi v regióne zaznamenávajú úspech pri ochrane týchto zvierat. Hoci ďalej na sever to už nemusí platiť, krajiny južnej Afriky by podľa Mbabane nemali byť v dôsledku toho trestané.

Dopyt po rohoch

Ochrana jediného nosorožca pred pytliakmi stojí podľa kráľovstva 3500 dolárov ročne. Eswatini tiež argumentovalo, že rohy nosorožcov môžu byť odstránené bez ublíženia týmto zvieratám, ktorým dorastú.

Zástupcovia Kene však reagovali, že nosorožie rohy nie sú nevyhnutnými položkami.

Dopyt po rohoch nosorožcov je v Ázii, kde niektorí veria, že majú liečivé účinky, na čo však nie je nijaký dôkaz. V súčasnosti je tento dopyt pokrývaný nelegálnym pytliactvom.

O uvoľnenie obmedzenia obchodu s rohmi sa snažili aj Namíbia, ktorá však tiež neuspela.

Rozhodnutia signatárskych krajín CITES musia byť potvrdené v záverečných dňoch aktuálnej konferencie, 27. - 28. augusta, dodáva DPA.