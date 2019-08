Johnson je tým správnym mužom pre brexit, tvrdí Trump

Trump kritizoval i predošlé rokovania o brexite.

25. aug 2019 o 10:04 TASR

BIARRITZ. Britský premiér Boris Johnson je tým "správnym mužom" pre brexit, vyhlásil v nedeľu ráno americký prezident Donald Trump na ich spoločnom stretnutí na summite krajín G7 vo francúzskom meste Biarritz.

Informovali o tom agentúra AFP i spravodajská stanica Sky News.

Trump tak odpovedal na otázku novinárov, akú radu by dal Johnsonovi v súvislosti s brexitom. "On nepotrebuje nijakú radu, on je tým správnym mužom pre tento džob," povedal Trump.

Iný ako Mayová

Johnson "bude skvelým premiérom", chválil nového britského predsedu vlády Trump. "On je iná osobnosť," vyjadril sa na jeho adresu v porovnaní s bývalou premiérkou Theresou Mayovou.

Trump kritizoval i predošlé rokovania o brexite a uviedol, že Británia "nebude mať okolo členku kotvu, ktorú mala predtým".

Britský premiér prostredníctvom svojho účtu na Twitteri lídrom skupiny G7 odkázal, že "Británia pod jeho vedením bude medzinárodnou, navonok otvorenou a sebavedomou krajinou".

Úzka spolupráca

Americký prezident na stretnutí avizoval, že Spojené štáty a Británia spolu uzavrú "veľmi veľkú obchodnú dohodu". Dodal, že tak spravia rýchlo.

Ako napísala agentúra AP, na otázku, či ľutuje eskaláciu obchodnej vojny s Čínou, sa Trump vyjadril, že si "všetko ešte raz premyslel". "S Čínou momentálne vychádzame veľmi dobre," povedal Trump.

Podľa DPA však rovnako vyhlásil, že verí tomu, že jeho spojenci "budú rešpektovať obchodnú vojnu" s Čínou, ku ktorej podľa jeho slov musí dôjsť.

Trump uviedol, že je "možné", že budúci rok, keď budú summit G7 hostiť Spojené štáty, prizve Rusko, aby sa opäť stalo členom skupiny ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta.