Rumunská premiérka Dancilaová bude kandidovať na prezidentku

Dancilaová by podľa prieskumov skončila až na šiestom mieste.

24. aug 2019 o 20:58 TASR

BUKUREŠŤ. Rumunská vládnuca Sociálnodemokratická strana (PSD) na sobotňajšom zjazde potvrdila premiérku Vioricu Dancilaovú ako stranícku kandidátku do prezidentských volieb, ktoré sú vypísané na 10. novembra. Podľa prieskumov je však favoritom na víťazstvo úradujúci prezident Klaus Iohannis, informuje agentúra Reuters.

Posledné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Iohannis by získal približne 42 percent voličských hlasov, ďalších štyroch kandidátov by volilo 10 až 13 percent voličov. Dancilaová by podľa prieskumov skončila až na šiestom mieste s ôsmimi percentami.

Premiérka v reakcii uviedla, že "skutočným prieskumom verejnej mienky sú až samotné voľby".

"Som oveľa silnejšia než ktorýkoľvek z týchto mužov (politikov), ktorí pokrikujú z vedľajšej strany. Som prvá žena, ktorá sa stala premiérkou, stanem sa aj prvou ženou v prezidentskom úrade," povedala Dancilaová - chránenkyňa expremiéra Liviu Dragneu, ktorý si vo väzení odpykáva tri a pol ročný trest za korupciu.

Dancilaovú ako kandidátku PSD do prezidentských volieb zvolilo jednomyseľne na zjazde približne 1000 delegátov.

Strana PSD utrpela v májových voľbách do Európskeho parlamentu porážku, keď získala len 26 percent hlasov; teda výrazne menej ako 46 percent, ktoré získala pri posledných parlamentných voľbách v roku 2016.

V prípade, že žiadny kandidát nezíska potrebnú väčšinu, druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 24. novembra. Parlamentné voľby sú naplánované na rok 2020.