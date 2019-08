Rakúsko plánuje prijať deti prívrženkyne IS bojujúcej v Sýrii

Testy DNA potvrdili, že ide skutočne o deti rakúskej občianky.

24. aug 2019 o 10:24 TASR

VIEDEŇ. Rakúsko potvrdilo plány prijať späť do krajiny dvoch synov zrejme už mŕtvej Rakúšanky, ktorá v roku 2014 odišla bojovať za Islamský štát (IS) do Sýrie.

Tento týždeň po prvý raz prijalo naspäť do vlasti tri deti nemeckých občanov bojujúcich za IS v Sýrii Nemecko. Informovala o tom v sobotu stanica ORF s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zahraničných vecí.

V prípade dvoch súrodencov - 1,5-ročného a trojročného chlapca -boli už spravené konkrétne opatrenia na zabezpečenie ich návratu zo Sýrie do Rakúska, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Peter Guschelbauer v relácii Ö1-Morgenjournal.

Hovorca dodal, že testy DNA potvrdili, že ide skutočne o deti rakúskej občianky, ktorá odišla do Sýrie s cieľom pridať sa k IS. Rakúsky súd vydal podľa jeho slov rozhodnutie, že tieto deti budú zverené do opatery svojich starých rodičov.

Na základe týchto krokov boli splnené všetky podmienky pre návrat chlapcov do Rakúska, zdôraznil Guschelbauer.

Synovia ženy, ktorá zrejme zahynula v marci počas bojov o poslednú baštu IS v Sýrii v dedine Baghúz, žijú už niekoľko mesiacov v Kurdmi kontrolovanom utečeneckom tábore al-Haul. Ich zdravotný stav je podľa slov hovorcu ministerstva stabilný.

Guschelbauer uviedol, že vzhľadom na bezpečnostné riziká v oblasti na severe Sýrie, ako i v záujme samotných detí a ďalších zúčastnených osôb nateraz ďalšie podrobnosti o ďalších krokoch v súvislosti s návratom chlapcov do Rakúska nezverejnia.