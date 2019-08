Zomrel filantrop David Koch, jeden z najbohatších ľudí na svete

Koch patril k štedrým darcom Republikánskej strany.

23. aug 2019 o 15:48 TASR

WASHINGTON. Americký miliardár, priemyselník, filantrop a politický aktivista David Koch, jeden z najbohatších ľudí na svete a štedrý darca Republikánskej strany, zomrel.

Mal 79 rokov.

Podrobnosti nie sú známe

Správu v piatok priniesli americké médiá a neskôr ju potvrdil aj jeho brat Charles Koch.

"S ťažkým srdcom vám musím oznámiť Davidovu smrť," uviedol brat podľa agentúry AP.

"Zdroje blízke rodine uviedli, že David Koch zomrel," napísala ešte v piatok ráno miestneho času novinárka magazínu New Yorker Jane Mayerová.

Ďalšie podrobnosti o čase, mieste a príčine smrti nie sú zatiaľ známe, dodala televízia CBS News.

Vplyvná sila v politike

David Koch a jeho starší brat Charles boli vplyvnou silou v americkej politike od 80. rokov 20. storočia. Ich vplyv do veľmi veľkej miery pramenil z bohatstva, ktoré je sústredené v spoločnosti Koch Industries.

Tá sa zaoberá rafinovaním ropy, produkuje priemyselné hnojivá a vyrába papierové poháre značky Dixie, ako aj toaletný papier značky Quilted Northern.

Približne v čase úmrtia Davida Kocha mal jeho majetok celkovú hodnotu 42,4 miliardy dolárov, ako uviedol magazín Forbes, a vďaka tomu bol 11. najbohatšou osobou na svete. V roku 2015 bol označovaný za 29. najvplyvnejšiu osobu na svete.

Davidovi Kochovi diagnostikovali pred vyše 20 rokmi rakovinu prostaty a vlani odišiel zo spoločnosti Koch Industries do dôchodku. Odôvodnil to zlým zdravím, napísala tlačová agentúra Reuters. Ponechal si titul emeritný riaditeľ. Žil v New Yorku.

Po zosnulom zostala jeho manželka Julia a ich tri deti.