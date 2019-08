Volebné voľno dostanú Česi až v roku 2027. Zabrániť tomu môže Zemanova hra o Hrad

Voľba prezidenta sa berie vážnejšie.

23. aug 2019 o 14:14 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Vládna kríza je až do ďalšej krízy zažehnaná, Česko má nového ministra kultúry, skúseného veterána Lubomíra Zaorálka, ktorý pred dvoma rokmi ako volebný líder ČSSD priviedol svoju stranu k najhoršiemu volebnému výsledku za 25 rokov. (I keď za to zďaleka nemohol len on sám.)

Čo je však dôležité, aspoň dočasne tým zmizla hrozba predčasných volieb, čo je nepochybne dobrá správa, pretože táto krajina už množstvom volieb zjavne trpí.

Tento rok to teda boli len eurovoľby, ku ktorým si prekvapivo našlo cestu skoro 29 percent Čechov. A tí teraz musia nabrať sily, pretože budúci rok sa začne veľký maratón.

Generálka pred voľbami

Takže o rok v októbri sa volí do krajských zastupiteľstiev a spolu s tým ako každé dva roky aj do tretiny Senátu. Tieto inak nijako zvlášť obľúbené voľby budú tentoraz pozorne sledované, pretože sa považujú za generálku pred snemovnými voľbami na jeseň 2021.