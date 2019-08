Kremeľ potvrdil, že s Ukrajinou rokuje o výmene zadržaných

Výmena vzájomne zadržiavaných občanov by sa mala uskutočniť ešte do konca augusta

22. aug 2019 o 20:23 TASR

MOSKVA. Rusko vo štvrtok potvrdilo, že vedie s Ukrajinou konzultácie o výmene zadržiavaných osôb.

"V súčasnosti prebiehajú isté konzultácie v tejto veci," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra TASS.

Peskov poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron sa tejto otázky dotkli na svojom nedávnom stretnutí.

Dôkladne diskutovali o situácii na juhovýchode Ukrajiny i o vzťahoch medzi Moskvou a Kyjevom, dodal hovorca Kremľa.

Denník Kommersant s odvolaním sa na zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v stredu informoval, že Rusko a Ukrajina vstúpili do poslednej fázy rokovaní o výmene občanov, ktorých si vzájomne zadržiavajú.

V rámci výmeny by mali byť prepustení aj všetci ukrajinskí námorníci, ktorých ruské ozbrojené sily zadržali ešte v novembri 2018 počas tzv. kerčského incidentu.

Podľa zdroja by súčasťou výmeny, ktorá by sa mala uskutočniť ešte do konca augusta, mali byť nielen zadržiavané, ale aj odsúdené osoby.