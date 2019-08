Slovensko musí zlepšiť prevenciu korupcie, upozorňuje skupina štátov proti korupcii

Správa GRECO upozornil na niekoľko systémových nedostatkov.

22. aug 2019 o 17:52 TASR

BRUSEL/ŠTRASBURG. Skupina štátov proti korupcii (GRECO) fungujúca v rámci Rady Európy vo svojej štvrtkovej hodnotiacej správe nalieha na Slovenskú republiku, aby posilnila účinnosť svojho právneho rámca a postupov zameraných na predchádzanie korupcii v štátnych orgánoch.

Správa bola pripravená na pozadí opakovaných masových demonštrácií v slovenských mestách, ktoré nasledovali po vražde novinára Jána Kuciaka, vyšetrujúceho korupčné väzby medzi politikmi a organizovaným zločinom.

Nespokojní ľudia podľa GRECO požadujú väčšiu integritu politikov a predstaviteľov polície.

Systémové nedostatky

Správa GRECO upozornila, že v súčasnosti existuje niekoľko systémových nedostatkov, ktoré si vyžadujú naliehavú pozornosť, aby bolo možné posilniť prevenciu korupcie vo vláde.

Dôležitým krokom podľa tejto inštitúcie RE by bolo prijatie akčného plánu zameraného na riziká korupcie špecifické pre prácu štátnych orgánov.

Malo by to ísť ruka v ruke s ustanovením jasných noriem a pravidiel integrity platných pre ministrov, štátnych tajomníkov, politických poradcov a vyšších úradníkov.

Tieto normy by mali mať podobu vynútiteľného a široko medializovaného kódexu správania.

GRECO zároveň upozornila aj na potrebu zvýšenej transparentnosti práce najvyšších predstaviteľov štátnych orgánov SR, čo by malo výrazne zlepšiť mieru ich zodpovednosti voči voličom. Platí to najmä pri kontaktoch s lobistami, ktoré by sa mali oficiálne zaznamenávať a zverejňovať. Ďalej by mali byť všetky dary riadne zaregistrované a zverejnené a verejnosť by mala mať podrobnejšie informácie aj o aktívach a úrokoch top politikov.

S cieľom účinne riešiť problémy latentnej korupcie v rámci polície GRECO zdôraznila, že je potrebné zintenzívniť preventívne úsilie, počnúc vypracovaním operačného akčného plánu, identifikáciou rizikových oblastí a najnovších trendov.

Revízia kódexu

Ďalším kľúčovým aspektom je revízia existujúceho etického kódexu pre Policajný zbor a jeho doplnenie praktickou príručkou poskytujúcou príklady z reálneho života, ktoré tvoria základ policajného výcviku.

Treba tiež prijať rozhodné kroky na ochranu informátorov z vnútra polície, čo má podporiť nahlasovanie prípadov korupcie - takáto prax sa v súčasnosti v radoch slovenskej polície neuplatňuje, upozornila GRECO.

Podľa uvedenej správy prísnejšie pravidlá na posilnenie prevencie v rámci polície zahŕňajú aj dôraznejšie bezpečnostné previerky jej príslušníkov nielen pri nábore, ale aj počas celej ich kariéry.

Mali by sa zaviesť aj ďalšie záruky, ktoré zabezpečia, že policajné priestupky sú riadne vyšetrené, s dostatočnou úrovňou transparentnosti, aby sa podarilo obnoviť dôveru verejnosti v políciu.