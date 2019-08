Dobré ráno: Grónsko ustálo Trumpove chute. Nateraz

Dánska premiérka označila debatu o predaji Grónska za absurdnú

22. aug 2019 o 23:30 Nikola Bajánová, Matúš Krčmárik

Ževraj to nie je priorita číslo jeden, povedal najskôr Donald Trump o svojom zámere kúpiť od Dánov Grónsko.

Po tom, ako takéto úvahy označila dánska premiérka Mette Frederiksenová za absurdné, ale zrušil návštevu krajiny.

Grónsko je pre svoju polohu a zatiaľ takmer nedotknuté nerastné bohatsvo jednou z najzaujímavejších krajín na svete.

Ako sa teda osud obrovského ostrova s pár tisíc obyvateľmi vyvinie?

A ustojí mocenské a obchodné záujmy svetových mocností v budúcnosti?

Nikola Bajánová sa pýta vedúceho zahraničného oddelenia denníka SME Matúša Krčmárika.

Krátky prehľad správ

Marian Kočner mal podľa komunikácie cez šifrovanú aplikáciu Threema informácie o úkonoch, ktoré polícia chystala v jeho kauzách ako falšovanie zmeniek TV Markíza či Technopol. Informácie podľa aplikácie dostával aj o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Informoval o tom Denník N.

O post sudcu Ústavného súdu má zatiaľ záujem osem uchádzačov. Siedmi z nich sa už o túto funkciu uchádzali aj v predchádzajúcich hlasovaniach. Poslanci z nich budú vyberať na nasledujúcej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra. Pôjde už o piatu voľbu.

Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy otvorili novú stanicu mestskej polície. Obchodná patrí k najrušnejším uliciam nočného života v hlavnom meste a spája sa aj s tragickými udalosťami.

Africký mor ošípaných sa po okrese Trebišov pomaly blíži aj k druhému okresu v Košickom kraji, a to Košice-okolie.

Talianski policajti zatkli počas dovolenky na Sicílii popredného člena kalábrijskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta, ktorý bol viac ako dva roky na úteku. Francesco Riitano je obvinený z rozsiahleho obchodovania s kokaínom.

Odporúčanie

Ak ste prepadli seriálu Mindhunter, možno vás zaujme článok od britského Guardianu, v ktorom odborníci vyhodnocujú, že aj keď sú metódy zo seriálu pre publikum fascinujúce, dnes ich forenzní psychiatri nepoužívajú. Prečo? Dočítate sa v článku The real Mindhunters: why ‘serial killer whisperers’ do more harm than good.

