Merkelová opravila svoje vyhlásenie o brexite do 30 dní

Niektorí britskí komentátori toto vyhlásenie interpretovali ako konečný termín pre Johnsona.

22. aug 2019 o 16:50 TASR

HAAG. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok počas návštevy Holandska povedala, že jej stredajšie vyhlásenie o tom, že spor ohľadom podoby brexitu s Britániou môže byť dosiahnutý za 30 dní, netreba chápať ako prísne stanovený termín. Informovala o tom agentúra AP.

"Bolo by lepšie povedať, že to môžeme dosiahnuť do 31. októbra," uviedla Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii s holandským premiérom Markom Ruttem.

Svoje stredajšie vyhlásenie označila nemecká kancelárka za "alegóriu na schopnosť urobiť to (dosiahnuť dohodu) za krátky čas".

Súvisiaci článok Írska poistka sa podľa Merkelovej dá vyriešiť aj za mesiac Čítajte

Merkelová počas spoločnej tlačovej konferencie s britským premiérom Borisom Johnsonom v stredu v Berlíne vyhlásila, že sporná otázka tzv. írskej poistky, ktorá bráni odchodu Británie z EÚ na základe dohody, môže byť pri dostatočnej snahe vyriešená za 30 dní.

Niektorí britskí komentátori toto vyhlásenie interpretovali ako konečný termín pre Johnsona, ktorý už dávnejšie avizoval, že vyvedie Britániu z Únie do 31. októbra bez ohľadu na to, či sa tak stane s dohodou, alebo bez nej.